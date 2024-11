コーチは13日、東京・原宿の体験型コンセプトストア「コーチ プレイ@キャットストリート」でクリスマスツリーの点灯式を開催。スペシャルゲストとして中島健人が登場した。ニューヨークのロマンチックでフェスティブな雰囲気を彷彿とさせる、カラフルで幻想的な輝きを放つフォトジェニックなクリスマスツリーは、ジンジャーブレッドマンやコーチのアイコニックなハングタグのオーナメント、そしてシンボルの“C”のツリートップで華やかに彩られ、中島のライトアップと共に、コーチならではの心温まるホリデーシーズンがスタートした。大きなツリーを目の前に、中島は「著しい変化を迎えている時期に、今年の総括をコーチでできるのにご縁を感じます。クリスマスが待ち遠しい。コーチ最高!」 と語った。

同店に併設されている「コーチ コーヒー ショップ by RK DONUTS」では、ホリデーメニューも展開。期間限定のストロベリーやチョコレートベリーのドーナツ、その日の気分に合わせてフレーバーやトッピングをカスタマイズでき、自分らしさを表現できるプレイフルなホットドリンクの 「CRAFT YOUR OWN HOT DRINK (クラフト ユア オウン ホットドリンク)」など寒い季節にぴったりなスイーツを楽しむことができる。