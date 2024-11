さまざまなウェブサービスやSNSの登録に使ったメールアドレスが知らないうちに流出し、スパムメールが大量に届くようになってしまった経験がある人は多いはず。新たにGoogleが、ウェブサービスなどの登録時に一時的な代替メールアドレスを生成して本当のメールアドレスを隠す、「Shielded Email(隠された電子メール)」という機能を提供する可能性があると、テクノロジー系メディアのAndroid Authorityが報じました。

Google Shielded Email could fight spam with email forwarding - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/google-shielded-email-3499803/Google appears to be working on a better alias system for Gmail - gHacks Tech Newshttps://www.ghacks.net/2024/11/15/google-appears-to-be-working-on-a-better-alias-system-for-gmail/現代社会でさまざまなサービスを利用する上で、メールアドレスの登録を避けて通るのは困難です。登録したメールアドレスが何らかのきっかけで流出してしまえば、スパムメールの送信に悪用されてしまう可能性があります。Gmailはスパムメールをフィルタリングするさまざまな機能を搭載していますが、すべてのスパムメールを未然に防げるとは限りません。Googleは現地時間の2024年11月14日、Google Play 開発者サービスのバージョン「24.45.33」をリリースしました。このAPKをAndroid Authorityが調査したところ、「Shielded Email」と呼ばれる新機能がサポートされていることが判明しました。Shielded Emailに関するメッセージによると、この機能は使い捨てまたは一時的なメールエイリアスを生成し、このエイリアスに送られてきたメールをメインのメールアドレスに転送するシステムで構成されているとのこと。すでにGmailには、1つのGoogleアカウントで複数のメールアドレスを使用できるエイリアス機能が用意されています。しかし、このエイリアス機能で生成できるメールアドレスは、「(元のメールアドレス)+(新たな文字列)@gmail.com」という形式なので、元のメールアドレスを簡単に推測できてしまうという問題がありました。Shielded Emailではこの問題がクリアされているほか、もしメールアドレスがスパム送信に悪用されてしまった場合、Gmailアプリから転送を止めることができるとみられます。記事作成時点では提供時期などは未定であり、少人数のテストユーザーのみに提供された後、リリースが中止になる可能性も残されています。なお、APKを調査したAndroid Authorityは、「Google 自動入力」の設定画面に「Shielded Email」の項目が追加されていたことを報告しました。