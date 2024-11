歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

深紅の衣装を身にまとった写真をアップしました。

【写真を見る】浜崎あゆみさん アジアツアー 深紅の衣装姿に反響 「あゆの気迫を感じますね❤」





浜崎あゆみさんは「成都 , you guys were on fire」アジアツアーでの写真をアップ。



投稿された写真では、深紅の衣装で熱唱する浜崎さんの姿や、ステージの上で踊る浜崎さんの周囲で大勢のダンサーが一緒に踊る姿などが見て取れます。





この投稿にファンからは「あゆの気迫を感じますね❤ カッコイイし、綺麗で素敵❤ アジアツアー、頑張ってね&体調に気をつけて楽しんでね♪」・「キメ顔がまた良い 衣装が華やかで煌びやか」・「あゆちゃんは何を着ても着こなしが凄いです❤チャイナドレスあゆちゃん素敵で美しいです」などの反響が寄せられています。









浜崎あゆみさんは「#気合い入りすぎて」・「#しゃくれまくっとる」とハッシュタグを添えて、その思いを綴っています。







浜崎さんは、「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 〜I am ayu〜」を中国・上海で11月1日・2日に開催。成都で9日に開催していました。



