£±£°Âå½÷À´µ¼Ô¤Ë¶»¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤«¡Ä£´£°ºÐ¤ÎÀ°¹ü±¡±¡Ä¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡Âçºå¡¦È¬Èø»Ô
¡¡£±£°Âå¤Î½÷À´µ¼Ô¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤ÎÀ°¹ü±¡±¡Ä¹¤ÎÃËÀ¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬Èø»Ô¤ÎÀ°¹ü±¡±¡Ä¹¤Î£´£°ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¡Ä¹¤Ïº£Ç¯£¹·î¡¢£±£°Âå¤Î½÷À´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¶»¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤Ï£Ð£Ô£Ó£Ä¡á¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¸åÆü¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¡£·Ù»¡¤ÎÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢±¡Ä¹¤Ï¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¡»¡¤¬º£¸å¡¢µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£