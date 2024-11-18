ºå¿À¡¡°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤Î¾®Àî¤¬150Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Ç¹¹²þ
¡¡23Ç¯9·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ºå¿À¡¦¾®Àî°ìÊ¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬18Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢Ç¯Êð1000Ëü±ß¤«¤é150Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î850Ëü±ß¤Ç°éÀ®·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯´Ö¡¢1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢°éÀ®·ÀÌó¤â2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤ÏÉüµ¢¤·¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÃæ¤Çµ¤»ý¤Á¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï»î¹ç¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉüµ¢¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ï50µå¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥ª¥ÕÊÖ¾å¤Ç»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤ÎÉü³è¤Ë¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶á¤¯¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¡¢Éüµ¢¤Ç¤¤ì¤Ð³èÌö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹¹²þ¤È¤È¤â¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë