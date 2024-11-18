¿¹±ÊÂîÏº»á¡¡ºØÆ£¸µÉ§»á¤ÎºÆÁª¤Ë¡ÖSNS¤ÎÎÏ¤Ç°µ¾¡¡ÄÁªµó¤Î¤¢¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº»á¡Ê67¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Ìµ½êÂ°¤ÎÁ°¿¦¡¦ºØÆ£¸µÉ§»á¡Ê47¡Ë¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¸µÆôºê»ÔÄ¹¤Î°ðÂ¼ÏÂÈþ»á¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿Á°»²±¡µÄ°÷À¶¿åµ®Ç·»á¤éÌµ½êÂ°6¿·¿Í¤òÇË¤êºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¼º¿¦¤·¤¿ºØÆ£»á¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ä¡¢º®Íð¤·¤¿¸©À¯¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ê¤É¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢ºØÆ£»á¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤ò¶î»È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤òµ¯¤³¤·¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ç·ÁÀª¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¿¹±Ê»á¤Ï¡Öº£²ó¤Ï2¤Ä¡¢»ä¤Î¸«Î©¤Æ¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¹³ÇÏ¤¬ÍðÎ©¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£É¼¤¬³ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤â¤¦1¤ÄÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏSNS¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö±¢ËÅÀâ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏºØÆ£»á¤ò¼º¿¦¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤¦¤½¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢´ûÀ®À¯ÅÞ¤¬ºØÆ£»á¤ò¸«¸Â¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£¤â¤È¤â¤ÈºÇ½é¤ËÅöÁª¤·¤¿»þ¤Ï¡¢°Ý¿·¤â¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Ý¿·¤µ¤¨Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸«¼Î¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇSNS¤ÎÎÏ¤Ç°µ¾¡¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÄÁªµó¤Î¤¢¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£