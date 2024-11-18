¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤¬»ö¸Î¡¡2¿ÍÈÂÁ÷¡¡¼¯»ùÅç»Ô
¼¯»ùÅç»Ô¤Ç18Æü¸áÁ°¡¢¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È18Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¼¯»ùÅç»ÔÀÐÃ«Ä®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ð¤¹¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤Ç¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢Æ»Ï©È¿ÂÐÂ¦¤Î½»Âð¤ÎÊ½¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¹¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤¬³ä¤ì¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î¾èµÒ1¿Í¤È72ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
(½»Ì±)¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ç»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦