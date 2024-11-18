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Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ18ÅÙ05Ê¬ (18.1ÅÙ)
Åì·Ð118ÅÙ20Ê¬ (118.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    50 m/s (95 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è    Á´°è 45 km (25 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ËÌÂ¦ 280 km (150 NM)
ÆîÂ¦ 220 km (120 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ18ÅÙ40Ê¬ (18.7ÅÙ)
Åì·Ð116ÅÙ05Ê¬ (116.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 100 km (55 NM)

19Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ18ÅÙ55Ê¬ (18.9ÅÙ)
Åì·Ð114ÅÙ05Ê¬ (114.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    95 km (50 NM)

20Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ18ÅÙ10Ê¬ (18.2ÅÙ)
Åì·Ð110ÅÙ50Ê¬ (110.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1002 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    185 km (100 NM)

21Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ16ÅÙ35Ê¬ (16.6ÅÙ)
Åì·Ð109ÅÙ20Ê¬ (109.3ÅÙ)
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Ãæ¿´µ¤°µ    1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    300 km (160 NM)

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