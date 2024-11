anoが自身初のホールワンマン<スーパーニャンオェちゃん発表会>開催および、東名阪Zepp対バンツアー<ニャンオェちゃん vs チュープリくんツアー>の対バン相手を発表した。<スーパーニャンオェちゃん発表会>は2025年1月14日にNHKホールで開催するワンマン公演となるものだ。一方の東名阪Zepp対バンツアー<ニャンオェちゃん vs チュープリくんツアー>は、2025年2月3日の名古屋公演に今年のツアーや<DEAD POP FESTiVAL>でも共演したSiM、2月5日の大阪公演に『FNS歌謡祭』でコラボしたPUFFY、そして2月12日および13日に行われる東京公演ファイナル2days初日には「絶絶絶絶対聖域」の作編曲を担当したTK (from 凛として時雨)、2日目には「チューチューラブリームニームラムラプリンプリンボロロヌルルレロレロ」にてコラボしたマキシマム ザ ホルモンの出演が決定した。

■<ano ワンマン公演「スーパーニャンオェちゃん発表会」>

日時:2025年1月14日(火) 18:30

会場:NHKホール

席種/料金:全席指定 7,000円(税込)

※ワンマン公演

【オフィシャル先行】

受付期間:11月18日 12:00〜12月1日 23:59

https://w.pia.jp/t/ano/

詳細:https://ano-official.com/contents/865031

■<ano 対バン公演「ニャンオェちゃん vs チュープリくんツアー」>

▼愛知

日時:2025年2月3日(水)18:30

会場:Zepp Nagoya

ゲスト:SiM

席種/料金(税込):

・1Fスタンディング 6,000円

・2F指定席 6,000円





▼大阪

日時:2025年2月5日(水)18:30

会場:Zepp Osaka Bayside

ゲスト:PUFFY

席種/料金(税込)

・1Fスタンディング 6,000円

・2F指定席 6,000円





▼東京 day1

日時:2025年2月12日(水)18:30

会場:Zepp Haneda

ゲスト:TK (from 凛として時雨)

席種/料金(税込)

・1Fスタンディング 6,000円

・2F指定席 6,000円





▼東京 day2

日時:2025年2月13日(木)18:30

会場:Zepp Haneda

ゲスト:マキシマム ザ ホルモン

席種/料金(税込)

・1Fスタンディング 6,000円

・2F指定席 6,000円





※ドリンク代別

※未就学児童入場不可

【オフィシャル先行】

受付期間:11月18日 12:00〜12月1日 23:59

https://w.pia.jp/t/ano-zepptour/

詳細:https://ano-official.com/contents/865031

■LIVE Blu-ray『-ABSOLUTE SANCTUARY-』

2025年1月15日発売

予約リンク:https://TF.lnk.to/absolute_sanctuary

【完全生産限定盤(2Blu-ray)】

TFXQ-78269〜78270 9,900円(税込)

▼DISC-1

<ano TOUR 2024「絶絶絶蟆セ蟠惹ク也阜隕ウ絶絶絶絶險ア雖∝・ス絶絶対聖域」>

2024年7月31日Zepp DiverCity(TOKYO)

▼DISC-2

<ano TOUR 2024 追加公演「絶対聖域」>

2024年11月9日豊洲PIT



●店舗別予約特典

・Amazon.co.jp:コットン巾着

・TOY’S STORE:アクリルスタンドA

・その他店舗・ECサイト・アクリルスタンドB

※対象店舗は後日発表

※特典の絵柄は後日発表

※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きません

※一部対象外の店舗もございます

関連リンク

◆ano オフィシャルサイト

◆ano オフィシャルX

◆ano オフィシャルInstagram

◆ano オフィシャルTikTok

◆ano オフィシャルYouTubeチャンネル

ラウドでパンクなバラエティに富んだラインナップが胸アツだ。チケットの先行受付は本日11月18日12:00より。