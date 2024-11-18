KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Î¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬14Æü¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ò±Ç²è¤ÎÎÏ¤Ç¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È2017Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì¤Ê¤ÉºÒ³²¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÔÄê·®´ÆÆÄ
¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç£í¾¯¤·¤Ç¤âÈïºÒÃÏ¤Ë»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤È¤«¡¢µÁ±ç¶â¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÅÏ¤·¤Ç¤­¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡×

¤Þ¤¿¡¢¹ÔÄê´ÆÆÄ¤ÏTSMC¤Î·§ËÜ¿Ê½Ð¤ÇÂæÏÑ¤È¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢±Ç²èº×¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÄË­¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Ï11·î30Æü¤È12·î1Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¹ÔÄê´ÆÆÄ¤¬Áª¤ó¤ÀÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Î±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¢§11·î30Æü(ÅÚ)
¡¦µÆÍÛÄ®¿Þ½ñ´Û¥Ûー¥ë(µÆÍÛÄ®)
¡¦·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ûー¥ë(·§ËÜ»Ô)

¢§12·î1Æü(Æü)
¡¦·§ËÜ¾ë¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ûー¥ë(·§ËÜ»Ô)