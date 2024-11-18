Ž¢±Ç²è¤ÎÎÏ¤ÇÉü¶½¤ò¸å²¡¤·Ž£¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーŽ¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×Ž£30Æü¤«¤é
¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Î¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬14Æü¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ò±Ç²è¤ÎÎÏ¤Ç¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È2017Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì¤Ê¤ÉºÒ³²¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÔÄê·®´ÆÆÄ
¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç£í¾¯¤·¤Ç¤âÈïºÒÃÏ¤Ë»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤È¤«¡¢µÁ±ç¶â¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×
¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Ï11·î30Æü¤È12·î1Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¹ÔÄê´ÆÆÄ¤¬Áª¤ó¤ÀÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Î±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§11·î30Æü(ÅÚ)
¡¦µÆÍÛÄ®¿Þ½ñ´Û¥Ûー¥ë(µÆÍÛÄ®)
¡¦·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ûー¥ë(·§ËÜ»Ô)
¢§12·î1Æü(Æü)
¡¦·§ËÜ¾ë¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ûー¥ë(·§ËÜ»Ô)