°Ë¿¥¤¤¤ª¡¢¼«¿È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¤ò»°¼¡¸µ²½¡Ö¥¢¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡×¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È5ÅÀ¸ø³«
°Ë¿¥¤¤¤ª¤¬¡¢11·î13Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö¥¢¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬5Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
°Ë¿¥¤¤¤ª¤Ï¡¢2019Ç¯¡¢·úÃÛ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢·úÃÛÂ¤·Á¤ä¥¢¡¼¥¯ÍÏÀÜ¤ò³Ø¤Ó¡¢·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£ÀìÌç³Ø¹»ºß³ØÃæ¡¢B90¡¦W55¡¦H90¤Î¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËJ¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç2019Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈDVDÈ¯Çä¤òµ¡¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÇ¯¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2019¡×¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿2¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¾Î»¿¤µ¤ì¡¢Â¿¿ô¤Î»¨»ï¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¿Íµ¤¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¡ÖNIKKE THE STAGE¡×¤Ë¥æ¥ËÌò¤È¤·¤Æ½é¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¡¢8·î23Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Û¤É¤±¤ë¡£¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
°Ë¿¥¤¤¤ª¡¡¥³¥á¥ó¥È
¢¡¥¢¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ç¥ê¥ó¥°½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤«¤Ê¤êµ×¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¢¡Á°²ó¤Ï¡Ö¿å¡×ÆÃ½¸¤ÎºÝ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡Ú¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡Û¤Î»£±Æ¤Ç»ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡ª
¢¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿»°¼¡¸µ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï»ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤ò»°¼¡¸µ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ê¤ê¤¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°áÁõ¤âËÜÅö¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ËÃé¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÂÎ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¢¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤µ¤ó¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤ª²½¾Ñ¤¬¤¹¤´¤¯º£²ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¢¡ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡Û¤Î´ë²è¤ÏÁ°¤«¤éÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ä¤¬¤³¤¦¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¾å½Ò¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬»ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ä¤Î¥¦¥ê¤Ç¤¢¤ëÆó¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤»¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤À¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Birthday¡§1998/8/13
Hobby¡§¥²¡¼¥à¡¦¥³¥¹¥×¥ì¡¦¥Æ¥é¥ê¥¦¥àºî¤ê
Skill¡§·úÀßÌÏ·¿ºî¤ì¤ë¡¢¥¢¡¼¥¯ÍÏÀÜ¡¢1¿Í¤ÇÏÃÂ³¤±¤ì¤ë
½Ð¿È¡§¿ÀÆàÀî
X¡§https://twitter.com/iocos69
Instagram¡§https://www.instagram.com/iocos69/
Youtube¡Ö°Ë¿¥¤¤¤ª¤Î°¦¤ÎÊÜ¤Ï·ë¹½ÄË¤¤¡×¡§https://www.youtube.com/channel/UCLK8bEUaH32Rc5LK92g5jHA
¥¢¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ç¥ê¥ó¥°2024Ç¯12·î¹æ
¡Ø¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡Ù
ÂçÆüËÜ³¨²è ´©