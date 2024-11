セキュリティ開発支援を開始！日立ソリューションズ・テクノロジー「Kinibi」

日立ソリューションズ・テクノロジーは、自動車、モバイル、IoTなどにおけるコネクテッドデバイス向け組込み型セキュリティソリューションのグローバルリーダーであるTrustonicと国内初の販売代理店契約を締結し、セキュリティプラットフォーム「Kinibi」を、2024年11月18日より販売開始します。

日立ソリューションズ・テクノロジー「Kinibi」

■「Kinibi」の特徴

「Kinibi」はGlobalPlatform*1により標準化されたTEE*2に準拠し、通常のリッチOSが動作するノーマルワールドから分離したセキュアワールドでセキュリティ機能が実行され、デバイス全体のセキュリティを強化します。

「Kinibi」のシステム構成と特徴

*1 GlobalPlatform:ICカードの国際標準化組織として設立され、セキュアコンポーネント関連では世界有数の業界標準化団体

*2 TEE(Trusted Execution Environment):デバイス内で、信頼されたソフトウェアを安全に実行するための環境

■日立ソリューションズ・テクノロジーによる開発支援

セキュリティ開発が初めてのお客さまに対しては、日立ソリューションズ・テクノロジーの組込みシステム開発およびセキュリティ開発の経験を活かした、下記のメニューでお客さまを支援します。

No.1

開発支援メニュー:要件定義コンサルティング

内容 :セキュリティ機能の要件定義を支援

No.2

開発支援メニュー:トレーニング

内容 :「Kinibi」導入のためのトレーニングを提供

No.3

開発支援メニュー:セキュリティ・アプリケーション開発

内容 :セキュリティ・アプリケーション開発

(セキュアブート、セキュア認証、DRM、OTA など)

No.4

開発支援メニュー:保守サポート

内容 :製品保守に必要なサポートを提案

日立ソリューションズ・テクノロジーは今後も、IoT製品セキュリティ開発の課題解決や負担軽減を提案し、お客さまにセキュリティプラットフォーム提供、プロフェッショナルサービスを提供するとともに、より安心・安全で快適な社会の実現に貢献していきます。

■Trustonicについて

英国に本社を置くTrustonicは、自動車、モバイル、IoTなどにおけるコネクテッドデバイス向け組込み型セキュリティソリューションのグローバルリーダーです。

TrustonicのセキュアOSテクノロジーは、ハードウェアの信頼性を保証するための信頼性の高いセキュリティを提供することで、機密データやアプリケーションを保護します。

Trustonicは、著名なデバイスメーカーやモバイルベンダーから信頼され、企業や消費者のデバイスのセキュリティと信頼を高めています。

■セキュリティソリューション

https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp/embedded/solution/security/index.html

■商標注記

記載の会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

