元プロ野球選手、監督のアレックス・ラミレス氏が18日までに、自身のインスタグラムを更新。妻の美保さん&4人の子どもたちとの“顔出し”ショットを公開した。ラミレス氏は、15日に行われた横浜ベイシェラトンホテル&タワーズのクリスマスツリーのライトアップイベントに家族で参加。点灯式に合わせ、フォーマルスタイルに着飾った夫妻と、クリスマスをイメージしたセーターやサンタ帽を着けた子どもたちの写真をアップした。ラミレス氏は「We can’t thank enough to YBSH for the amazing support to Vamos Together family! 」と感謝を記し、コメント欄には「ラミレスさんご一家少し早いですがメリークリスマス」「Beautiful family」「素敵〜」「良いファミリー 家族全員可愛い 大好き」などの声が寄せられている。