¡Ö£É£Ì£Ì£É£Ô¡×¥â¥«¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡ÖÈþ¾¯½÷¤¹¤®¤ÆÎø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î£µ¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£É£Ì£Ì£É£Ô¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤¬£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥â¥«¡Ê£Í£Ï£Ë£Á¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ä³¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹¥¨¥Ã¥È¤ËÀÖ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¤¹¤®¤ÆÎø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¿Í¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö£É¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£Ù£Ï£Õ¡¡£Í£Ï£Ë£Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡£É£Ì£Ì£É£Ô¤Ï¡¢£Í£Ï£Ë£Á¡¢£É£Ò£Ï£È£Á¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼£²¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ¤Î£µ¿ÍÁÈ¡£ºòÇ¯£¶·î¡Á£¹·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÈÖÁÈ¡Ö£Ò¡¡£Õ¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡©¡Ê¥¢¡¼¥æ¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ò£Å£Á£Ì¡¡£Í£Å¡×¤ÇÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ø¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò¼§ÀÐ¤ËÎã¤¨¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö£Í£á£ç£î£å£ô£é£ã¡×¤¬¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Î½é½Ð¾ì¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£