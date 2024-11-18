ÅðÉÊ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ëÇã¤¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡ÆÊÌÚ¸©¤Î»ºÇÑ¶È¼Ô¤Ê¤É4¥«½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¡Æ¼ÀþÀàÅðÍÆµ¿¤Ç¥¿¥¤¿Í¥°¥ë¡¼¥×ÂáÊá
¥¿¥¤¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÆ¼ÀþÀàÅð»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý¶È¼Ô¤ò°ìÀÆ¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂðÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¡¦¾®»³»Ô¤Î»ºÇÑ¶È¼Ô¤Î»ÙÅ¹¤Ê¤É4¥«½ê¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï5·î¤ËÅÔÆâ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤«¤éÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë840¥á¡¼¥È¥ë¡Ê193Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¥¿¥¤¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶È¼Ô¤ÏÅðÉÊ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï100·ï¤Û¤É¡¢Èï³²³Û1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÆ¼ÀþÀàÅð¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¼ÂÂÎ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£