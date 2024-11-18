Íèµ¨¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U¡½18Á°ÅÄ°ìæÆ¡¢¥×¥ê¥ó¥¹LÀ©ÇÆ¡õÆÀÅÀ²¦¤Ø¡ÖÆÀÅÀ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡×¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¼ý³Ï
¡¡Íèµ¨¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤ÎFWÁ°ÅÄ°ìæÆ¡Ê18¡Ë¤¬¡¢17Æü¤Ë´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡·×90Ê¬´Ö¤Î»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤â¥Á¡¼¥à¤âÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ý¤ÁÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½ÖÈ¯ÎÏ¤ÇÁê¼êDF¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯Æ°¤¤ò¸«¤»¡¢Åö¤¿¤êÉé¤±¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¸å¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï23Æü¤ËÆü¾Ï³Ø±à¹â¹»¿Í¹©¼Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡ÊµÜºê¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¶å½£¤ÎÆü¾Ï³Ø±àÀï¡£¾¡¤Ä¤«°ú¤Ê¬¤±¤ì¤Ð¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ï30Æü¤ÎÂçÊ¬U¡½18Àï¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Ä¤ê2»î¹ç¡£Í¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢14ÆÀÅÀ¤Î¾®ÌîÀ¿Îµ¡ÊÂçÊ¬U¡½18¡Ë¤ò1ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤¦ÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¤¢¤È2»î¹ç¤Ç4ÅÀ¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¸Ä¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢12·î6Æü¤È8Æü¤Ë¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë