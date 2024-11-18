¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¿·SD¤Ë¥«¥ó¥Ý¥¹»á¤â¸¡Æ¤¤«¡¡PSG¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¶þ»Ø¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(SD)¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹»á(60)¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇºÆ¤Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¤Þ¤Ç¤ËÉü³è¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎ¢¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥É¥¥SD¤¬¼Ç¤¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¤Î¶¦Æ®ÂÎÀ©¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÊø¤ì¡¢¸åÇ¤¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥³¥Ã¥Æ¥ê¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸åÇ¤Ãµ¤·¤Ï½é´üÃÊ³¬¤À¤¬¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë1¿Í¤Ï¥«¥ó¥Ý¥¹»á¤Ç¡¢PSG¤Èº£µ¨¸Â¤ê¤Î·ÀÌó¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤ËÉâ¤«¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥ó¥Ý¥¹»á¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ä¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î°ïºà¥¿¥ì¥ó¥È¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¶þ»Ø¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡£¥â¥Ê¥³¤ä¥ê¡¼¥ë¤Ç¤Î¿¦Ì³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏPSG¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÉôÌç¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡£
PSG¤Ç¤Ï¥ì¥ª¥Ê¥ë¥ÉSD¤Ë¤è¤ëÁ°ÂÎÀ©¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤òÊü½Ð¤·¡¢À¤Âå¸òÂå¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥«¥Ã¥Éºî¤ê¤ËÃå¼ê¡£º£¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤ä¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë=¥¨¥á¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ã¤¯ºÍÇ½°î¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óSD¤Î¥·¥â¥ó¡¦¥í¥ë¥Õ¥§¥¹»á¤ä¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(FD)¤òÂà¤¯¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥é¥Ù»á¤â¸õÊä¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥«¥ó¥Ý¥¹»á¤Ë¤âÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤À
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇºÆ¤Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¤Þ¤Ç¤ËÉü³è¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎ¢¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥É¥¥SD¤¬¼Ç¤¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¤Î¶¦Æ®ÂÎÀ©¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÊø¤ì¡¢¸åÇ¤¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥³¥Ã¥Æ¥ê¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸åÇ¤Ãµ¤·¤Ï½é´üÃÊ³¬¤À¤¬¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë1¿Í¤Ï¥«¥ó¥Ý¥¹»á¤Ç¡¢PSG¤Èº£µ¨¸Â¤ê¤Î·ÀÌó¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤ËÉâ¤«¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
PSG¤Ç¤Ï¥ì¥ª¥Ê¥ë¥ÉSD¤Ë¤è¤ëÁ°ÂÎÀ©¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤òÊü½Ð¤·¡¢À¤Âå¸òÂå¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥«¥Ã¥Éºî¤ê¤ËÃå¼ê¡£º£¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤ä¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë=¥¨¥á¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ã¤¯ºÍÇ½°î¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óSD¤Î¥·¥â¥ó¡¦¥í¥ë¥Õ¥§¥¹»á¤ä¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(FD)¤òÂà¤¯¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥é¥Ù»á¤â¸õÊä¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥«¥ó¥Ý¥¹»á¤Ë¤âÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤À