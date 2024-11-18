¡ÖËèÆü16»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËµëÎÁ¤â¤é¤¨¤º¡×Ãæ¹ñ¡¦¹¾ÁÉ¾Ê25¿Í»à½ý»ö·ï¤Ç¹´Â«¤ÎÃË¤Î¡È°ä½ñ¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¡¡¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
Ãæ¹ñ¡¦¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç³ØÀ¸¤é¤¬ÃË¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢25¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤Î°ä½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¤Ç¹´Â«¤ÎÃË¤Î¡È°ä½ñ¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë
¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌÀÊó¡×¤Ï¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¤Î³Ø¹»¤Ç25¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¸µ³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î°ä½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
°ä½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¹©¾ì¤Ç16»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤º¡¢³Ø¹»¤Ï»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢³Ø¹»¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»à¤ò¤â¤Ã¤ÆÏ«Æ¯Ë¡¤Î²þÀµ¤òÂ¥¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬³Ø¹»¤ä¼Â½¬Àè¤ÎµëÍ¿¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤äÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¯¤ï¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ðÊóÅýÀ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×11·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë