スターバックスホリデーシーズン第2弾が、第1弾に引き続き「From_ To_ -Gift is limitless-」をテーマにスタート。

期間中、ストロベリーを存分に味わう「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ」など、ホリデー気分を盛り上げてくれる心高鳴るビバレッジが展開されます☆

スターバックス「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ/メリーベリー ストロベリー ミルク」

販売期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

スターバックスが展開する「From_ To_ -Gift is limitless-」がテーマのホリデーシーズン第2弾を開催。

身近な友だちや大切な人を想い合い、喜びの輪が広がるホリデーシーズンの到来を祝い、この時期にぴったりなビバレッジやスターバックスリワード会員向けのキャンペーンが実施されます。

ビバレッジとして、ストロベリーを堪能しきる、メリークリームも華やかな「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ」と「メリーベリー ストロベリー ミルク」が登場。

さらにスターバックス ラテに「メリークリーム」をトッピングした「メリークリーム ラテ」もラインナップされます☆

メリーベリー ストロベリー フラペチーノ/メリーベリー ストロベリー ミルク

メリーベリー ストロベリー フラペチーノ(写真左)

価格:持帰り 687円(税込)/店内利用 700円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

ホリデー気分を盛り上げてくれる真っ赤な見た目で味わいからもストロベリーを存分に感じられる「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ」

カップの底にストロベリー果肉を入れた、一口目からストロベリーの味わいが存分に堪能できる一杯です。

ボディは、まろやかなストロベリーミルクの味わいで、カップの淵に沿わせたストロベリーソースを混ぜて飲むとストロベリーの甘酸っぱさも楽しめます。

そこに、ホリデーの楽しさを詰め込んだ、マスカルポーネとホワイトチョコレートを使った「メリークリーム」をトッピング。

2024年はさらにキラキラと輝くシルバーシュガーを振りかけ、より一層特別なホリデーらしさを演出しています。

メリーベリー ストロベリー ミルク(写真右)

価格:

持帰り Short 550円(税込)/Tall 589円(税込)/Grande 633円(税込)/Venti 678円(税込)

店内利用 Short 561円(税込)/Tall 600円(税込)/Grande 645円(税込)/Venti 690円(税込)

ストロベリーソースとホワイトモカフレーバーシロップに、一杯ずつ丁寧にスチームしたミルクを合わせたストロベリーミルク味のビバレッジ「メリーベリー ストロベリー ミルク」

ホワイトモカフレーバーシロップのコクのある甘みにストロベリーソースのほどよい酸味が加わった、甘みと酸味のバランスが良い一杯です。

「メリークリーム」を乗せることで、ホリデーならではの華やかさを演出してくれます。

※ストロベリー果肉・果汁5%未満

「メリークリーム」カスタマイズ「メリークリーム ラテ」(Hot / Iced)

メリークリーム ラテ(Hot / Iced)持帰り Short 501円(税込)/Tall 540円(税込)/Grande 584円(税込)/Venti 628円(税込)店内利用 Short 510円(税込)/Tall 550円(税込)/Grande 595円(税込)/Venti 640円(税込)メリークリーム カスタマイズ持帰り 54円(税込)/店内利用 55円(税込)対象ビバレッジ:ホイップクリームをのせることができるビバレッジメニュー全て

ホリデーならではの「メリークリーム」が、11月22日から12月25日までホイップクリームをのせることができるビバレッジメニュー全てにカスタマイズ可能。

お気に入りのビバレッジにカスタマイズすれば、ホリデーらしい華やかな一杯に仕上げることができるカスタマイズです。

いつもの「スターバックス ラテ」に「メリークリーム」をカスタマイズした「メリークリーム ラテ」は、上品な甘さとコクを感じられる一杯になっています。

スターバックス リワード会員限定「Holiday Customize Gift」キャンペーン

対象メニュー:メリークリーム ジョイフルメドレー ティー ラテ ※Tallサイズのみ

価格:持帰り 530円(税込)/店内利用 540円(税込)

※持帰りの場合 54円(税込)/店内利用 55分の円(税込)分のカスタマイズ料金がフリーの特別価格

利用方法:購入用二次元コードをレジで提示するか、「Mobile Order & Pay」でメニューを注文

キャンペーン期間:2024年12月4日(水)〜12月10日(火)

2023年も人気を博した「ジョイフルメドレー ティー ラテ」と「メリークリーム」を合わせた「メリークリーム ジョイフルメドレー ティー ラテ」のカスタマイズ体験がプレゼントされる「Holiday Customize Gift」キャンペーンを実施。

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員を対象に、メニューを注文し、購入用二次元コードをレジで提示するか、「Mobile Order & Pay」で注文ください。

注文することで「メリークリーム カスタマイズ」分がカスタマイズフリー価格で楽しめます。

ストロベリーを存分に味わうフラペチーノなど、ホリデー気分を盛り上げてくれる心高鳴るビバレッジ。

スターバックスにて2024年11月22日より販売される「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ」と「メリーベリー ストロベリー ミルク」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ”苺”が存分に楽しめる華やかな味わい!スターバックス「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ」 appeared first on Dtimes.