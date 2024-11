「60歳までステージに立つ」BTS・JIN、ショーケースで見せた“ARMY煩悩”な姿「一緒に幸せになりたい」

「自分一人だけ幸せでも意味がない。今のように、ARMYと一緒に幸せになりたい」

BTS・JINが11月16日から17日にかけて、ソウル中区(チュング)の奨忠(チャンチュン)体育館で単独ファンショーケース「JIN『Happy』Special Stage」を開催し、ARMY(BTSのファンネーム)と交流した。

「ARMYとより近くで疎通したい」というJINの思いが反映されたファンショーケースでは、惜しくも現場に参加できないARMYのために2日間ともオンラインストリーミングでも配信された。

JINは除隊後初のスケジュールとして、「2024 FESTA」で“1000人ハグ会”を実施するなど、格別なARMY愛を披露した経緯がある。

今回のファンショーケースでは、15日にリリースしたJINの初ソロアルバム『Happy』から既存のソロ曲まで多彩なステージが披露された。また、アルバム制作の裏側をはじめとするトークや、ARMYと疎通するコーナーなどが設けられ、観客に忘れられない思い出をプレゼントした。

(写真=BIGHIT MUSIC)

17日のファンショーケース最終日、熱い歓声のなかステージに登場したJINは、「ARMYに直接会える日を待っていた。客席をいっぱいにし、オンラインでも一緒にしてくださって感謝している」とし、「自分の初のソロアルバムをARMYにきちんと紹介する場を用意したかった。ARMYのために作ったアルバムなので、今日も皆さんを幸せにする覚悟で出てきた」と伝えた。

JInはARMYの前で初公開する新アルバムのタイトル曲『Running Wild』で公演をスタートさせた。『Running Wild』はニューウェーブサウンドが印象的なブリシティロックを基にしたポップジャンルソングだ。

JINは同曲を通じて、「希望に向かって息が切れるまで走り続けよう」という明るく暖かなメッセージを伝える。愛がもたらす温もりと明るさ、情熱を希望に満ちたメロディに込め、聴く人に幸せを伝えるというJINの心が込められた楽曲だ。

ショーケースは曲の雰囲気に合わせた多彩な舞台演出とともに、JINの爽快な高音と甘美なボーカルでARMYを楽しませた。

(写真=BIGHIT MUSIC)

『Happy』にはタイトル曲『Running Wild』をはじめ、『I'll Be There』『Another Level』『君に届くまで』『Heart on the Window(with ウェンディ)』『恋しさに』の計6曲が収録されている。Red Velvetのウェンディだけでなく、イギリスのポップバンドTAKE THAT、日本のロックバンドONE OK ROCKなどグローバルスターたちと協業した曲でアルバムを完成させ、“スーパースター”の姿を堂々と見せつけた。

JINは同日のショーケースで、『happy』の収録曲『君に届くまで』『恋しさに』『I'll Be There』『Another Level』のステージを連続で披露した。「楽しく公演をしたくて作ったアルバムだ」というJINの言葉のように、“BTSのJIN”だけでなく“ソロアーティストのJIN”としての姿を満喫することができた。

(写真=BIGHIT MUSIC)

『恋しさに』はJINが兵役のため軍隊にいた当時、ARMYのことを想って書いたメモを基に歌詞を書いた曲だ。

JINは「軍隊に入ってすぐにARMYと会いたくなった。ステージが恋しかった。その恋しさの感情を歌詞に込めた」と語った。

同日の公演にはサプライズゲストも登場した。Red Velvetのウェンディとのデュエット曲『Heart on the Window』が始まると、ウェンディがゲストとして登場し歓声を浴びた。ウェンディは揺るぎない音程と高音で圧巻のライブを披露した。

JINは「ウェンディに電話でデュエットの提案をして、喜んで応じてくれた。“一瀉千里”でコラボすることになった」とし、ウェンディも「一緒に作業をしながらとても良かった。最初に曲を聴いたときもとても良かったし、録音するときも良かった。私たちのファンではなく、ARMYの前で歌おうとするととても緊張する。11年目なのに再デビューした感覚だ」と率直な思いを語っていた。

(写真=BIGHIT MUSIC)

ショーケース後半には、“B級の感性”を前面に出したデジタルシングル『Super Tuna』で会場を熱気の渦に包んだ。

続けて、BTSの4thフルアルバム『MAP OF THE SOUL : 7』の収録曲『Moon』を熱唱した。『Moon』はJINの視点から見るARMYを月の視点から見る地球になぞらえて表現した曲だ。

最後に、JINが軍入隊前に発表した初のソロシングル『The Astronaut』で公演が終了した。

「60歳までステージに立つ」とARMYと約束したJINは、“子煩悩”ならぬ“ARMY煩悩”な姿で現場のARMYを笑わせた。

(写真=BIGHIT MUSIC)

ARMYの“幸せの伝道師”となったJINは、今回のソロ単独ファンショーケースを通じて、兵役によるBTSの空白期間の恋しさを埋めてみせた。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。