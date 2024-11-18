¡ÖÇÔ·ì¾É¡×¸øÉ½¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»¶â¡¦ÀÐ°æ·Å»á¡¢ºÆ¼ê½Ñ¡¡ÉÂ¾²¤Î»Ñ¸ø³«¡Ö¤¹¤°¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¡×
¡¡º£Ç¯8·î¤ËÇÔ·ì¾É¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¸µ³ÊÆ®²È¤ÎÀÐ°æ·Å¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯8·î¤Ë¡Ö¼ó¤Î´ù¤ÈÇØ¹ü¤¬´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¡¢ÇÔ·ì¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¡¢¡ÖÍ½´ü¤»¤ÌÉÂµ¤¤È¤ÎÆ®¤¤¡£2½µ´Ö¤Þ¤Ç¤Ë3²ó¤â¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÔ·ì¾É¤Î¸øÉ½¤«¤éÌó3¥«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢±ÑÊ¸¤Ç¡Öº£Æü¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈºÆ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¼ó¤Î´ÊÃ±¤Ê¼ê½Ñ¤À¡£ÌÀÆü¤Ë¤ÏÂà±¡¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö·ò¹¯ÌäÂê¤«¤é½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½ÌòÉüµ¢¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£ÆüËÜÀª¤ÏÀÐ°æ¤µ¤ó°Ê¹ß¡¢¸ÞÎØ¤ÎÆ±³¬µé¤ÇÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢RIZIN¤äK¡½1¤Ë»²Àï¡£19Ç¯¤Ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢22Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£