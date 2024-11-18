¡ÖÄÅ»³¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÅ´Æ»´Û¡×Íè¾ì¼Ô50Ëü¿ÍÃ£À®¡¡¾®³Ø1Ç¯À¸¤ËÅ´Æ»´Û¤ÎÌµ´ü¸ÂÆþ´ÛÄê´ü·ô¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡Ú²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¡Û
¹ñÆâ2ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡ÖÀð·Áµ¡´Ø¼Ö¸Ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÅ»³¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÅ´Æ»´Û¤¬¡¢¤¤Î¤¦(17Æü)¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô50Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¡¢µÇ°¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÄÅ»³¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÅ´Æ»´Û¡×Íè¾ì¼Ô50Ëü¿ÍÃ£À®¡¡¾®³Ø1Ç¯À¸¤ËÅ´Æ»´Û¤ÎÌµ´ü¸ÂÆþ´ÛÄê´ü·ô¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡Ú²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¡Û
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×
ÄÅ»³¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÅ´Æ»´Û¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤50Ëü¿ÍÌÜ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¾®³Ø1Ç¯À¸¡¢À¾¸¶±©ºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
µÇ°¼°Åµ¤Ë¤ÏÃ«¸ý·½»°»ÔÄ¹¤äÄÅ»³»Ô¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢±©ºÚ¤µ¤ó¤Ë¥¶¡¦¥·¥í¥ä¥Þ¥Æ¥é¥¹ÄÅ»³ÊÌÅ¡¤Î¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¤äÅ´Æ»´Û¤ÎÌµ´ü¸ÂÆþ´ÛÄê´ü·ô¤Ê¤ÉµÇ°ÉÊ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(À¾¸¶±©ºÚ¤µ¤ó)
¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
(À¾¸¶±©ºÚ¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦²ÂÂå¤µ¤ó)
¡Ö¤³¤ó¤ÊÀáÌÜ¤ÎÆü¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2016Ç¯4·î¤Ë³«´Û¤·¤¿¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÅ´Æ»´Û¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡×¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î5Ëü5Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½¸µÒ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£