ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)で注目を集める 「LOVE HAS NO LIMIT」のウエア第2弾が、15日から発売された。オルタナティヴヒップホップグループ「KOMOREBI」がモデルを務めるLOOKBOOKも公開されている。「LOVE HAS NO LIMIT」は、USJの新CSRスローガン。“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”を推進するプロジェクトの一環として、8月10日より売上の一部を寄付する「LOVE HAS NO LIMITチャリティTシャツ」の販売を開始。ピースフルなデザインに人気が集まっている。

第2弾では、新デザインのTシャツのほか、フーディやスウェットが登場。ピーナッツのスヌーピーや、セサミストリートのエルモも描かれた。モデルを務めるKOMOREBIは、「Giri Giri」がSNSを中心にヒット。USJのクリスマス・イベント『NO LIMIT ! クリスマス』とコラボし、新曲「BUCHI AGAIN」を書き下ろした。LOOKBOOKでは、「LOVE HAS NO LIMIT」ウエアのさまざまな着こなしを提案する。■「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」第2弾・販売開始日:2024年11月15日(金)・販売価格:Tシャツ各種4500円(税込)フーディ7200円(税込)スウェット6700円(税込)・販売店舗:ハリウッド・スペシャルティ・ストア・寄付:商品の売上げの一部は「子どもたちの笑顔あふれる未来づくり」に充てられるTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLCTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.