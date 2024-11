THE LAST ROCKSTARS新曲「MASTERY」MV公開！『鉄拳8』と特別コラボ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MVには『鉄拳8』のゲームキャラクターの他、YOSHIKIとも見紛うキャラクター(ニーナ)も登場!

YOSHIKI率いるスーパーバンドTHE LAST ROCKSTARSの新曲「MASTERY」のフルバージョンMVが、Melodee公式YouTubeアカウントにて公開された。

先日2ndシングル「PSYCHO LOVE」のMVを公開してから間もない連続の発表ということもあり、世界中のファンから熱い反響が寄せられている。

新曲「MASTERY」は、世界最高峰の人気を誇る3D対戦格闘ゲーム『鉄拳』シリーズ最新作『鉄拳8』の公式イメージソングに採用されており、今回公開されたのはゲームキャラクターが登場する特別コラボレーション動画となっている。

この映像が初公開されたのは、8月に開催された賞金総額6,000万ドル(約100億円)の世界最大規模のeスポーツ大会『Esports World Cup 2024』の会場となったサウジアラビアの首都リヤドだった。

特別コラボのゲームストーリートレイラーとして作成されたこの映像は、全編を通して『鉄拳8』のフルCG映像で構成されており、多数の鉄拳のキャラクターたちに加えて、冒頭にはYOSHIKIとも見紛うキャラクター(ニーナ)も登場するのが特徴。会場で大画面かつ大音量で映し出された際には、その迫力満点の映像に大いに盛り上がりを見せた。

THE LAST ROCKSTARSは、2022年に結成されたスーパーバンド。YOSHIKI、HYDE、SUGIZOの3名で制作された今回の楽曲は、激しく攻撃的なギターとボーカルに加えて、全体のストーリーを美しいピアノの旋律が紡ぎ、一本の映画のような壮大な世界観を感じさせる。30年の歴史を持つ『鉄拳』シリーズの世界観ともマッチし、見るものをくまったく飽きさせない4分30秒の映像に仕上げられている。

THE LAST ROCKSTARS OFFICIAL SITE

https://thelastrockstars.net