¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËJFL¤Ê¤ó¡©¡×Âç´Ñ½°¤Ë¶ÃØ³¡¡¾ò·ï¤Ï¡Ö2095¡×¤â¡Ä4ÇÜÄ¶½¸·ë¤·¤¿¡È±¿Ì¿¤Î°ìÀï¡É
Æþ²ñ¾ò·ï¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿2095¿Í¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë9531¿Í¤¬Íè¾ì
¡¡JFL¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤Ï11·î17Æü¡¢Âè29Àá¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯Àï¤Ë6-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÇJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢JFLÍ¥¾¡¤ÈÍèµ¨¤ÎJ3¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥«¥ó¥»¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Á¤®¤Ë¤Ï9531¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬Íè¾ì¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ËSNS¾å¤Ç¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËJFL¤Ê¤ó¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÏÁ°È¾4Ê¬¤ËFWÎëÌÚ¹ñÍ§¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÅÜÅó¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£Æ±25Ê¬¤ËÎëÌÚ¤¬¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±34Ê¬¤ËMF±§ÅÔÌÚ½Ô¡¢Æ±37Ê¬¤ËMF²¬ÄíÍµ¼ù¤ÈÁ°È¾¤À¤±¤Ç4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤âFWµÈÅÄÆÆ»Ö¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFÉ½¸¶¸¼ÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿2095¿Í¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë9531¿Í¤¬Íè¾ì¡£±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤Ë¡¢»î¹çÁ°¤ÎÁª¼êÅþÃå»þ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¹â¤¯¡¢ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËJFL¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÍÂ¿¤¤¤ä¤ó¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤ÏJ2¤ÎÆÊÌÚSC¤â¤¢¤ê¡¢ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Î¾º³Ê¤Ç¡¢2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë