俳優の竹内涼真さんが2024年11月17日、弟で歌手・モデルとして活動する竹内唯人さんとの2ショット写真をインスタグラムで公開した。

「ホクロついたらもっと似ちゃうかもね」

竹内さんは、「Maybe we're alike after all." my little brother」(やっぱり僕たちは似ているのかもしれない。私の弟)として、唯人さんの肩を抱き、顔を寄せ合う2ショット写真を2枚公開。

1枚目はアヒル口の唯人さんの隣で竹内さんが舌をペロリと出しており、2枚目では澄ました表情の竹内さんの隣で唯人さんが舌をペロリと出している。この投稿には、唯人さんのインスタグラムアカウントがタグ付けされており、竹内兄弟2人の共同投稿となっている。

コメント欄には、「めっちゃ似てきた」「並ぶとめちゃくちゃ似てます」「兄弟まじ似てる!」「目元も口元もそっくり!!」「ホクロついたらもっと似ちゃうかもね」「見た目も中身もそっくり」「2人ともかっこいい」「仲良いのがすっごい伝わってくる」などの書き込みが相次いでいる。