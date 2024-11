【ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり サファイア・スティール / アンバー・アメジスト / エメラルド・ルビー】2025年1月25日 発売予定価格:各2,178円【ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 ブースターパック THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり】2025年1月25日 発売予定価格:1BOX(16パック入り)5,280円

タカラトミーは、TCG「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり サファイア・スティール / アンバー・アメジスト / エメラルド・ルビー」と「ブースターパック THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり」を2025年1月25日に発売する。価格は構築済みデッキが各2,178円、ブースターパックが1BOX(16パック入り)5,280円。

本製品は、世界で10億枚以上販売の大人気ディズニーTCG「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」で、初心者から上級者、ディズニーファンを魅了している待望のTCGとなっている。

今回通販サイト「タカラトミーモール」にて本製品の予約を開始しており、購入制限として1人1点まで、同一氏名、住所(メールアドレス・電話番号含む)での複数の申込みもキャンセルとなる。



