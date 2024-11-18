ÅÄÃæÊË½êÂ°¤Î¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§ÂàÃÄ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¿´¡©¡¡¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¥ê¥¹¥¯¹ÍÎ¸¤âÊä¶¯´«¤á¤ë
ÅÄÃæÊË¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍFW¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥±¥ó¥È(28)¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØCAUGHT OFFSIDE¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î¼ó°Ì¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¢2°Ì¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¡£
2022-23¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ø¹¥°ÌÃÖ¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿Ëö¤Ë·è¾¡ÇÔÂà¤Ç¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¼«Æ°¾º³Ê¤Ø¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÀè·î¤Ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ê¡¼¥ºÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØMOT Leeds News¡Ù¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Àþ¤ÎÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Ê28ºÐFW¤¬¾º³ÊÁè¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍÑ¤ÊÊä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥º¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤È¸À¤¨¤ë¸½¾õ¤ò´ðÈ×¤Ë¤µ¤é¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤È°ì¿ÍÅ¬ÀÚ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å°Ì2°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥±¥ó¥È¤ÏSPL¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ººßÀÒ»þ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÍÇ½¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì´ÓÀ¤¬¸½ºß¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ËÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥±¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¡£2018Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£2019Ç¯9·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï218»î¹ç¤Ç33¥´¡¼¥ë56¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2023Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2»î¹ç¤È¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¡£½øÎó¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂàÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î¼ó°Ì¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¢2°Ì¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¡£
2022-23¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ø¹¥°ÌÃÖ¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿Ëö¤Ë·è¾¡ÇÔÂà¤Ç¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¼«Æ°¾º³Ê¤Ø¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ê¡¼¥ºÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØMOT Leeds News¡Ù¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Àþ¤ÎÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Ê28ºÐFW¤¬¾º³ÊÁè¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍÑ¤ÊÊä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥º¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤È¸À¤¨¤ë¸½¾õ¤ò´ðÈ×¤Ë¤µ¤é¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤È°ì¿ÍÅ¬ÀÚ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å°Ì2°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥±¥ó¥È¤ÏSPL¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ººßÀÒ»þ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÍÇ½¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì´ÓÀ¤¬¸½ºß¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ËÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥±¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¡£2018Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£2019Ç¯9·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï218»î¹ç¤Ç33¥´¡¼¥ë56¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2023Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2»î¹ç¤È¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¡£½øÎó¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂàÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£