ÅØÎÏ¤ÇÊÙ¶¯¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸»þÂå¤Ë¡ÖÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¡¿ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¦
¡ØÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¡È¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¤Î¤Ü¤¯¤¬Éã¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê´Ø¸ýÍµ¾¼¡§Ãø¡¢ÀéÍÕ¥ê¥ç¥¦¥³¡§¥¤¥é¥¹¥È¡¢±§Ìî¾´¡§´Æ½¤/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û¡¡ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤Ï40¿Í¥¯¥é¥¹¤ËÌó3¿Í¡£¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤º³Ø¹»¤Î²ÝÂê¤ò¤³¤Ê¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤ä¤·¤µ¡¢¶ì¤·¤µ¡£¾ã³²¤òÍý²ò¤·¡¢¾Íè¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿Æü¡¹¡£¼«Î©¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢³Ø¹»¤ä²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤ê¤è¤¤»Ù±ç¤Î·Á¤È¤Ï²¿¤«¡© ¤½¤·¤ÆÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ï¡© ¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¢¤Þ¤¿Éã¤È¤·¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ëÃø¼Ô¤¬´õË¾¤È·è°Õ¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ØÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø È¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¤Î¤Ü¤¯¤¬Éã¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤ÇÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø È¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¤Î¤Ü¤¯¤¬Éã¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¢¨½ñÀÒ¤Ç¤ÏÅö»ö¼Ô¤ØÇÛÎ¸¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Á»ú¤Ë¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡¡¹â¹»À¸³è¤Î¼ø¶È½éÆü¡¢¿ÍÀ¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Î¼ø¶È¤Ï¹ñ¸ì¡£¸½ÂåÊ¸¡£
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤óÁ°¤ÎÀÊ¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞºÇ½é¤Ë²»ÆÉ¤ò»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½é¸«¤ÎÊ¸¾Ï¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ëËÍ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï²¿ÅÙ¤â»ß¤Þ¤ê¡¢ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤¿´Ö°ã¤¨¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î²»ÆÉ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤Î²»ÆÉ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡ÀèÀ¸¤«¤é¤½¤¦¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³Ø¹»¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤¬ÃÏ¸µ¤Î¿Ê³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢À¸ÅÌ²ñ¤äÌîµåÉôÉûÉôÄ¹¡¢¥¯¥é¥¹°Ñ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÆâ¿½ÅÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅØÎÏ¤ËÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸øÎ©¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡3¶µ²Ê¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë»äÎ©¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¹»¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î³Ø¹»¤Ï¼«Ê¬¤¬Ë¾¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤¿¹â¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æþ³Ø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²È¤«¤é¤â¶á¤¤¡¢ÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¸øÎ©¹»¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤¬Æþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹»¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö²»ÆÉ¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¼¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢°ìµ¤¤Ë¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ä¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤é¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ç³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²»ÆÉ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¤ÈËÍ¼«¿È¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅØÎÏÉÔÂ¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´ðËÜÅª¤Ë´Ý°Åµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶µ²Ê½ñ¤â¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ÅþÄì°Åµ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´Á»ú¤ä¥¹¥Ú¥ë¤Ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¥Ó¤â¡¢Â¿¤¯¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤ÇÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥Þ¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤¬¤È¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·Á¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿±Ñ¸ì¤Ï¡¢Ã±¸ì¿ô¤¬Áý¤¨¡¢»÷¤¿·Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¿¤áÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ödifferent¡×¤È¡Ödifficult¡×¤Ç¤Ï»³¤Î·Á¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤«¤ÇÈ½ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ®ÀÓ¤¬¥º¥É¡¼¥ó¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¨¤ëÍ¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ß¤ó¤ÊËÍ¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦»×¤¤¹þ¤à¤È¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Û¤«¤Î¹»¼Ë¤ä¥È¥¤¥ì¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤â¤É¤ó¤É¤óµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë³Ú´ÑÅª¤ÊÊì¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¡³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹°Ê³°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯³Ø¹»¤âµÙ¤ß¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐ¹»Á°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¤Î¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³Ø¹»¤Ç»°¼ÔÌÌÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Î¾õ¶·¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Êì¤¬¡¢ÀèÀ¸¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ØÍè¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê¡ÖÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Á»ú¤¬¶ì¼ê¡¢Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¡¢±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÀ¸¤ÎÊÖÅú¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÃ¯¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Èµã¤Êø¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤Ä¤é¤µ¤¬Ã¯¤Ë¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¡ª
¡¡ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Êì¤¬¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Îµ¢¤êÆ»¤ÇÊì¤Ë¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏÌÌ¤òâË¤ß¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡¢È¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£2013Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡ÖÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿º¢¡£ËÍ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç¡Ö¼£ÎÅ¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Îº£¡¢¡ÖÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡×¡ÖÈ¯Ã£À¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡×¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¤è¤ê¤â¤À¤¤¤Ö¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤ÊÈ½Äê¤¬¤Ç¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ø½¬¾ã³²¡¢LD¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¶ì¼ê¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Îº¤¤ê´¶¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡¢ÄÌµé¤ä¤³¤È¤Ð¤Î¶µ¼¼¤Ê¤É¤Î¿¦°÷¡¢»Ù±ç°÷¤ÎÊý¤Ø¸þ¤±¤Æ¹Ö±é²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸Êý¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø½¬¾ã³²¡×¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É¤½¤ÎÍý²ò¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯ÉÂÂÖ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸Êý¤ÎÅØÎÏ¤â½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬2024Ç¯¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢½½Ê¬¤Ê»Ù±ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤Þ¤º¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¶µ°é¼Ô¤¬ÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤ÈËÜ¿´¤«¤é»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¿´¤Îºß¤êÊý¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè2¾Ï¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡ÖÆó¼¡¾ã³²¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Àµ¤·¤¤Íý²ò¤¬¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤Ï¼¡Âè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£