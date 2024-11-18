【週刊少年ジャンプ 2024年51号】
11月18日 発売
価格：300円

　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年51号」を本日11月18日に発売した。価格は300円。デジタル版も同時発売されている。

　表紙と巻頭カラーには、「ぼくたちは勉強ができない」の作者・筒井大志氏の新連載「シド・クラフトの最終推理」が登場する。

　センターカラーには、コミック第1巻発売の「ひまてん！」やコミックス第3巻発売の「願いのアストロ」、原作・西修氏、作画・宇佐崎しろ氏のマンガ「魔男のイチ」が掲載される。