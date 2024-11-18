「週刊少年ジャンプ 2024年51号」本日発売！ 「ぼく勉」作者の新連載「シド・クラフトの最終推理」が表紙&巻頭カラー「ONE PIECE」は休載
【週刊少年ジャンプ 2024年51号】
11月18日 発売
価格：300円
11月18日 発売
価格：300円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年51号」を本日11月18日に発売した。価格は300円。デジタル版も同時発売されている。
表紙と巻頭カラーには、「ぼくたちは勉強ができない」の作者・筒井大志氏の新連載「シド・クラフトの最終推理」が登場する。
センターカラーには、コミック第1巻発売の「ひまてん！」やコミックス第3巻発売の「願いのアストロ」、原作・西修氏、作画・宇佐崎しろ氏のマンガ「魔男のイチ」が掲載される。
週刊少年ジャンプ51号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) November 17, 2024
『ぼくたちは勉強ができない』の筒井大志がおくる❗️
新連載第1回表紙&巻頭カラーは『シド・クラフトの最終推理』🎉
センターカラーは『魔男のイチ』『ひまてん！』『願いのアストロ』‼️
※今週の『ONE PIECE』は休載します
電子版👇https://t.co/3nRohLsf7j pic.twitter.com/RMjRDpgWNc