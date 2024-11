■目黒蓮(Snow Man)が見せる“雪だるま”としての表情にも注目

【動画】目黒蓮が出演する「午後の紅茶」新TVCM「雪だるまの夢」篇&ビハインド映像

目黒蓮(Snow Man)が出演する「キリン 午後の紅茶」の新TVCM「雪だるまの夢」篇が11月18日より放送がスタートした。

「雪だるまの夢」篇は、雪の降る寒い日に温かそうなミルクティーを飲む人々を見つめる雪だるまの姿からスタート。そんな雪だるまの姿を窓から見ていた少女が雪だるまに「午後の紅茶」冬の濃厚ミルクティーを笑顔で差し出すと、雪だるまは目黒に変身する。ボトルのキャップを開けると温かな湯気が出るのを見て驚き、「溶けてしまうかもしれない…」と一瞬不安そうな表情を見せるが、ミルクティーをひと口飲むと、そのおいしさに心も身体もあたたまる。翌日、雪だるまは溶けてしまっているが、少女が作りなおす姿も描かれる。

音楽は「When you wish upon a star(星に願いを)」を使用。雪だるまの願いが叶う魔法のような心温まるCMが完成した。

なお、CM撮影のビハインド映像も公開中。真っ白なニットとパンツにブラウン系のチェックのマフラーを巻いた目黒が笑顔で撮影する姿が収められている。

SNSでは、「体育座りのめめがかわいい」「めめが雪だるまだったんだ!」「あたたかくてほっこりするCMだな」「世界一可愛い雪だるま」「冬のめめさん強すぎる」「目黒くんの雪だるまコーデかわいい」など、早くも大きな反響が寄せられている。

■目黒蓮(Snow Man)が雪だるまに!? 「午後の紅茶」新TVCM「雪だるまの夢」篇(60秒)

■「午後の紅茶」新TVCM「雪だるまの夢」篇ビハインド映像