W大阪のアート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ)」にて、ケイト・スペード ニューヨークとのコラボカフェを開催。

イルミネーション輝く御堂筋に、ブランド コア カラー「グリーン」を基調にした特別メニューを楽しめる、期間限定のコラボカフェがオープンします!

W大阪「kate spade new york(ケイト・スペード ニューヨーク) café @MIXup」

kate spade new york アフタヌーンティー

期間:2024年12月7日(土)〜2025年2月16日(日)※要予約

時間:1)11:30〜 2)14:00〜 3)16:30〜 (3部制)※各回 120分制

定員:各回36名

料金:

・アフタヌーンティー(ウェルカムドリンク、コーヒー・紅茶のフリーフロー付き) 1人 7,000円

・スイーツプレート(コーヒー・紅茶のフリーフロー付き) 4,500円

・セイヴォリープレート(ワンドリンク付き) 3,500円

・ケーキセット(ワンドリンク付き) 2,500円 ※90分制

・テイクアウトケーキ 1,000円

※すべて、税・サービス料15%込み

場所:アート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ) 」

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約)、E-mail

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」に、kate spade new york(ケイト・スペード ニューヨーク)とのコラボレーションカフェ「kate spade new york café @MIXup」が登場。

2024年のフェスティブシーズンを彩るテーマ「ニューヨーク」にちなみ、ニューヨーク発のグローバル・ライフスタイル・ブランドとコラボした期間限定のカフェがオープンします。

ニューヨークで生まれた「ケイト・スペード ニューヨーク」は、モダンで遊び心溢れるファッショングッズを提案する、グローバル・ライフスタイル・ブランドです!

ニューヨークが W ホテルと同じブランド誕生の地であること、どちらも遊び心を大切にしているブランドであることなどから、コラボレーションが実現。

ホテル1階のアート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ)」にて、2024年12月7日〜2025年2月16日まで、期間限定のコラボカフェが楽しめます☆

ブランドカラーをテーマにした特別メニュー

スイーツ:ピスタチオマカロン/キャロットケーキ/抹茶 ホワイトチョコレート カップケーキ/レアチーズケーキ ベリージュレ/ミルクチョコレートムース ヘーゼルナッツスポンジ/ライチラズベリーパートドフリュイ/ボンボンチョコレート 柚子※スイーツプレートのみでも注文可能スコーン:ピスタチオスコーン クロテッドクリーム&ラズベリージャムセイヴォリー:・サラダ鶏肉とブロッコリーのタブレ グリーントマトソースケールのサラダ ゴマとひよこ豆のムース レモンドレッシング・サンドイッチアボカドスモークサーモンのベーグルサンドイッチトマトとブッファラのサンドイッチ※セイヴォリープレートのみでも注文可能※ウェルカムドリンク、コーヒー・紅茶のフリーフロー付きケーキ:・ピスタチオパンナコッタ 赤い果実のソース・ホワイトチョコレートムース 洋梨とライム※ケーキセットのほか、テイクアウトでも購入可能

コラボカフェには、ケイト・スペード ニューヨークのブランド コア カラーである「グリーン」を基調にした特別メニューがたっぷり。

アフタヌーンティーに、スイーツとセイヴォリーの各プレート、ケーキセットやテイクアウトメニューなどが用意されます。

スイーツには、白いチーズフロスティングを花の形に絞りスパイスを効かせた「キャロットケーキ」や、香ばしいナッツ入りスポンジを使用した「ミルクチョコレートムース」などが登場。

セイヴォリーも「グリーン」を取り入れ、鶏肉のハムを爽やかなガスパチョソースでいただくクスクスサラダに、アボカドやトマトとモッツァレラチーズのサンドイッチなどが愉しめます。

プレート単品でも注文でき、年末年始の慌ただしさから少し離れて「グリーン」が運ぶ幸せを味わえるコラボカフェです☆

ケイト・スペード ニューヨークのブランド コア カラー「グリーン」を基調にした特別メニューを楽しめるコラボカフェ。

W大阪の「kate spade new york café @MIXup」は、2024年12月7日〜2025年2月16日まで期間限定オープンです☆

※写真はイメージです

※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合があります

