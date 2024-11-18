29ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¥É·³¤È¡ÖºÆ·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¡×¡¡¸µÊá¼ê¤¬ÃÇ¸À¡Ä°ÜÀÒÀè¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ
¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤Îµî½¢¤Ë¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤¬¸ÀµÚ¡Ä¥«¥Ö¥¹°ÜÀÒ¤Ê¤é¡Ö·ø¼Â¤ÊÊä¶¯¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹FA¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Êá¼ê¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢°ÜÀÒ¸å10ÅÐÈÄ¤Ç6¾¡¤òµó¤²¤¿29ºÐ±¦ÏÓ¤Î¹Ô¤¯Àè¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFoul Territory¡×¤Ç¡Ö¸ÅÁã¤ËÌá¤é¤Ê¤¤5Áª¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£¸µÊá¼ê¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»ä¤Ï¤³¤Î1¿Í¤º¤Ä¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤À¤«¤é¡£»ä¤Î°ìÍ÷¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥«¥Ö¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¡£¡Ö»ä¤Ï¥«¥Ö¥¹¤¬¤³¤Î»Ô¾ì¡ÊFA»Ô¾ì¡Ë¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥É¤È¡Ê¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¡Ë¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î»Ô¾ì¤Ë¤â¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ù¤¡£¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤Î»Ô¾ì¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È»×¤¦¡£Èà¡Ê¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢·ø¼Â¤ÊÊä¶¯¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë