【レース映像】京都11R マイルチャンピオンシップ（GI）｜ソウルラッシュ（牡6・団野大成）



【レース映像】マイルチャンピオンシップ｜https://youtu.be/fQy3KPei0PM

第41回マイルチャンピオンシップ（GI）着順

2024年11月17日（日）6回京都6日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手）

1着 7-13 ソウルラッシュ（牡6 団野大成）

2着 8-17 エルトンバローズ（牡4 西村淳也）

3着 7-14 ウインマーベル（牡5 松山弘平）

4着 1-2 ブレイディヴェーグ（牝4 C.ルメール）

5着 6-11 チャリン（牡4 R.ムーア）

6着 8-15 セリフォス（牡5 川田将雅）

7着 8-16 タイムトゥヘヴン（牡6 柴田善臣）

8着 5-9 ニホンピロキーフ（牡4 田口貫太）

9着 4-8 フィアスプライド（牝6 A.シュタルケ）

10着 3-5 ジュンブロッサム（牡5 戸崎圭太）

11着 6-12 アルナシーム（牡5 藤岡佑介）

12着 3-6 オオバンブルマイ（牡4 武豊）

13着 2-3 バルサムノート（牡4 北村友一）

14着 4-7 マテンロウスカイ（セ5 横山典弘）

15着 1-1 コムストックロード（牝5 幸英明）

16着 5-10 レイベリング（牡4 津村明秀）

17着 2-4 ナミュール（牝5 C.デムーロ）

※結果・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





ダイワスカーレット「走れば風が駆け抜ける！快速の天才お嬢様」【もうひとつの最強馬伝説】



イクイノックス「次世代に受け継がれていく世界最強の遺伝子」【もうひとつの引退馬伝説】

サクラバクシンオー「レコードを連発した稀代の名スプリンター」【もうひとつの最強馬伝説】