【レース映像】京都11R マイルチャンピオンシップ（GI）｜ソウルラッシュ（牡6・団野大成）
【レース映像】マイルチャンピオンシップ｜https://youtu.be/fQy3KPei0PM
第41回マイルチャンピオンシップ（GI）着順
2024年11月17日（日）6回京都6日 発走時刻：15時40分
着順 枠順 馬名（性齢 騎手）
1着 7-13 ソウルラッシュ（牡6 団野大成）
2着 8-17 エルトンバローズ（牡4 西村淳也）
3着 7-14 ウインマーベル（牡5 松山弘平）
4着 1-2 ブレイディヴェーグ（牝4 C.ルメール）
5着 6-11 チャリン（牡4 R.ムーア）
6着 8-15 セリフォス（牡5 川田将雅）
7着 8-16 タイムトゥヘヴン（牡6 柴田善臣）
8着 5-9 ニホンピロキーフ（牡4 田口貫太）
9着 4-8 フィアスプライド（牝6 A.シュタルケ）
10着 3-5 ジュンブロッサム（牡5 戸崎圭太）
11着 6-12 アルナシーム（牡5 藤岡佑介）
12着 3-6 オオバンブルマイ（牡4 武豊）
13着 2-3 バルサムノート（牡4 北村友一）
14着 4-7 マテンロウスカイ（セ5 横山典弘）
15着 1-1 コムストックロード（牝5 幸英明）
16着 5-10 レイベリング（牡4 津村明秀）
17着 2-4 ナミュール（牝5 C.デムーロ）
※結果・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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