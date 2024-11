TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ZEROBASEONEが『MAMA』にてバンド結成！名前は“自己発光TOENZE”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『2024 MAMA AWARDS』のために結成されたコラボバンドには、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUとHUENINGKAI、ENHYPENのJAY、ZEROBASEONEのKIM TAE RAEとHAN YU JINが参加

K-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』が、今回の授賞式のために結成されたグローバルボーイズグループコラボバンドのメンバーと名前を公開した。

毎年差別化された見どころと多彩なパフォーマンスで、グローバル音楽ファンが待ち望む話題の授賞式として定着した『2024 MAMA AWARDS』。先日プレスプレミアを通じ、ボーイズグループコラボバンドのステージが予告されていた。

TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ZEROBASEONEという、世界中で爆発的な愛を受けているグローバルボーイズグループのメンバーが集まって結成されたコラボバンド名は、“自己発光TOENZE”。バンド名はメンバーたちが直接意見を出し合って考案した。

自己発光TOENZEのメンバーには、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUとHUENINGKAI、ENHYPENのJAY、ZEROBASEONEのKIM TAE RAEとHAN YU JINが参加。 圧倒的なパフォーマンスと多才な実力を備えたグループのメンバーが集まり、お互いの境界とジャンルの境界を超えるステージを繰り広げることが期待される。

彼らは1995年にタイムスリップし、当時の感性と学生時代の好奇心をステージに盛り込む予定。各メンバーがどんな楽器でステージを披露するのかにも期待が高まる。

事前VTRの現場で会ったメンバーは、全員が『MAMA AWARDS』で新人賞を受賞したという共通点があり、驚きと同時にお互いに親しくなり、この中でTOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUとHUENINGKAI、ZEROBASEONEのKIM TAE RAEは学生時代に実際にバンド部活動をした経験を分かち合い、素敵な舞台を作るという覚悟をよりいっそう固めたという。

ギターに夢中になったENHYPENのJAY、末っ子の覇気をたっぷり見せるというZEROBASEONEのHAN YU JIN。これまで見られなかった異色の姿で登場する5人組バンド、自己発光TOENZEのステージは、11月22日に日本の京セラドーム大阪で行われるCHAPTER1で公開される。

K-POP授賞式として初めてアメリカでの開催を発表した『2024 MAMA AWARDS』は、アメリカから日本へのリレー配信を通じて、オフラインを越えて全世界に生中継される予定。日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、11月22日と23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、aespa、Anderson .Paak、BIBI、BOYNEXTDOOR、BYEON WOO SEOK、ENHYPEN、G-DRAGON、(G)I-DLE、ILLIT、INI、IVE、izna、J. Y. Park、 KATSEYE、Lee Young Ji、 ME:I、MEOVV、PLAVE、RIIZE、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、 TREASURE、TWS、YOUNG POSSE、ZEROBASEONEがパフォーミングアーティストとして名を連ねた。

『2024 MAMA AWARDS』は、MnetだけでなくYouTubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて全世界に生中継される予定。日本では、CS放送Mnetと動画配信サービスMnet Smart+及び、Pontaパスにて放送・配信を予定している。

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

番組情報

『2024 MAMA AWARDS』

放送:CS放送Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

<放送日時(予定)>

11/22(金)

アメリカ・ドルビー・シアター

授賞式:12:00~(予定)

大阪・京セラドーム大阪

レッドカーペット:16:00~(予定)

授賞式:18:00~(予定)

11/23(土)

大阪・京セラドーム大阪

レッドカーペット:13:00~(予定)

授賞式:15:00~(予定)

※Mnet Japan日本語字幕つきにて放送予定

※放送配信日時・内容が都合により予告なく変更になる場合あり

番組サイト

https://mnetjp.com/mama/2024/