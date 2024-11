BMSGがちゃんみなを迎え開催しているガールズグループオーディション『No No Girls』より、現在放送中の4次審査にて披露した7曲を収録した「“No No Girls” 4th Round EP」が、11月18日0時に配信された。この7曲は、候補者が3人1組のチームとなりそれぞれメロディ・歌詞をつける「クリエイティブ審査」で生まれ、彼女たちの個性や思いが詰まった楽曲となっている。

「“No No Girls” 4th Round EP」



配信URL:https://orcd.co/nonogirls_4th-round-ep【収録曲】A team:Mosquitone from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:KOKO、KOKONA、SARA、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINEB team:Princess from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:AIKO、HIBIKI、JEWEL、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINEC team:不撓(ふとう)from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:KAEDE、KOHARU、MOMO、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINED team:GET OUT from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:ASHA、CHIKA、MAHINA、ちゃんみな、JIGGE team:1,2,3 from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:JISOO、MOMOKA、STELLA、ちゃんみな、JIGGF team:B from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:FUMINO、NAOKO、SAYAKA、ちゃんみな、JIGGG team:You are the One from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:AMI、KOKOA、YURI、ちゃんみな、JIGG