MADKIDが、24年11月17日、結成10周年を記念したワンマンライブを東京・大手町三井ホールで開催した。10周年を冠に据えたワンマンライブは昼・夜の2公演開催され、昼公演では活動初期から最新曲まで、歴史をたどっていくようなセットリストで構成。10年の軌跡が詰め込まれたライブを魅せた。一方、夜公演は先日リリースされたアルバム『DROPOUT』を引っさげてハードなパフォーマンスをメインに、MADKIDらしさを前面に押し出したライブを魅せた彼ら。

セットリスト情報



11月17日(日)開催MADKID 10th ANNIVERSARY LIVE -DROPOUT HEROES-会場:大手町三井ホール<DAY>SETLISThttps://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thDAY1 i don't CARE2 Light Up3 Going Around4 Freakin-CHANGE- HYPE-(メドレー)5 Stay with me6 PARTY UP7 TOKYO8 Never going back9 Summer Time10 RISE11 FAITH12 来・来・来13 REBOOT14 Gold Medal15 SIN16 Bring BackENCORE1 No border2 Chaser<NIGHT>SETLISThttps://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thNIGHT1 Bring back2 Chaser3 Get Started4 ふたつのことば5 Be the light6 Interstella Luv7出ていってよ-OVERAGAIN-Unveil(メドレー)8 Swell9 Paranoid10 Last Climber-Fight It Out(メドレー)11 Mirage12 REBOOT13 Stuck on U14 Dream Journey15 FLY16 One Room Adventure17 Future Notes18 Change The World19 SINENCOREEN1 DROPOUT HEROESEN2 PlayEN3 Never going backDOUBLE ENCOREEN1 RISE