セットリスト情報



11月17日（日）開催MADKID 10th ANNIVERSARY LIVE -DROPOUT HEROES-会場：大手町三井ホール＜DAY＞SETLISThttps://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thDAY1 i don't CARE2 Light Up3 Going Around4 Freakin-CHANGE- HYPE-(メドレー）5 Stay with me6 PARTY UP7 TOKYO8 Never going back9 Summer Time10 RISE11 FAITH12 来・来・来13 REBOOT14 Gold Medal15 SIN16 Bring BackENCORE1 No border2 Chaser＜NIGHT＞SETLISThttps://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thNIGHT1 Bring back2 Chaser3 Get Started4 ふたつのことば5 Be the light6 Interstella Luv7出ていってよ-OVERAGAIN-Unveil(メドレー）8 Swell9 Paranoid10 Last Climber-Fight It Out（メドレー）11 Mirage12 REBOOT13 Stuck on U14 Dream Journey15 FLY16 One Room Adventure17 Future Notes18 Change The World19 SINENCOREEN1 DROPOUT HEROESEN2 PlayEN3 Never going backDOUBLE ENCOREEN1 RISE