MADKID、結成10周年のワンマンライブを開催、2025年に全6都市でツアーの開催が決定
MADKIDが、24年11月17日、結成10周年を記念したワンマンライブを東京・大手町三井ホールで開催した。
10周年を冠に据えたワンマンライブは昼・夜の2公演開催され、昼公演では活動初期から最新曲まで、歴史をたどっていくようなセットリストで構成。10年の軌跡が詰め込まれたライブを魅せた。
一方、夜公演は先日リリースされたアルバム『DROPOUT』を引っさげてハードなパフォーマンスをメインに、MADKIDらしさを前面に押し出したライブを魅せた彼ら。
セットリスト情報
MADKID 10th ANNIVERSARY LIVE -DROPOUT HEROES-
会場：大手町三井ホール
＜DAY＞SETLIST
https://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thDAY
1 i don't CARE
2 Light Up
3 Going Around
4 Freakin-CHANGE- HYPE-(メドレー）
5 Stay with me
6 PARTY UP
7 TOKYO
8 Never going back
9 Summer Time
10 RISE
11 FAITH
12 来・来・来
13 REBOOT
14 Gold Medal
15 SIN
16 Bring Back
ENCORE
1 No border
2 Chaser
＜NIGHT＞SETLIST
https://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thNIGHT
1 Bring back
2 Chaser
3 Get Started
4 ふたつのことば
5 Be the light
6 Interstella Luv
7出ていってよ-OVERAGAIN-Unveil(メドレー）
8 Swell
9 Paranoid
10 Last Climber-Fight It Out（メドレー）
11 Mirage
12 REBOOT
13 Stuck on U
14 Dream Journey
15 FLY
16 One Room Adventure
17 Future Notes
18 Change The World
19 SIN
ENCORE
EN1 DROPOUT HEROES
EN2 Play
EN3 Never going back
DOUBLE ENCORE
EN1 RISE
ライブ・イベント情報
5月17日(土)
横浜みなとみらいブロンテ
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START
5月24日(土)
新栄シャングリラ
15:00 OPEN / 15:30 START
5月25日(日)
梅田BANGBOO
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START
5月31日(土)
INSA(福岡)
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START
6月1日(日)
宮崎LAZARUS
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START
6月7日(土)
東京 Veats Shibuya
16:30 OPEN / 17:15 START
■チケット価格
スタンディング\6,000（税込）
■ファンクラブ最速先行申込受付期間：
11/18(月)18:00〜12/1(日)23:59
詳しくはこちら
https://fanicon.net/fancommunities/4450
ライブ・イベント情報
Jan 24 Vancouver, BC
Jan 25 Seattle, WA
Jan 27 San Francisco, CA
Jan 28 San Diego, CA
Jan 29 Los Angeles, CA
Feb 1 Mexico City, MEX
Feb 2 Monterrey, MEX
Feb 4 Dallas, TX
Feb 5 Chicago, IL
Feb 6 New York, NY
Feb 8 Toronto, ON
詳細はこちら
https://columbia.jp/madkid/
リリース情報
Type-A
Type-B
2024年11月13日発売
Type-A：\4000(tax in)/COZP-2132〜3
Type-B：\3000(tax in)/COCP-42373
【CD INDEX】
01. Chaser TVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマ
02. Last Climber パチスロ「盾の勇者の成り上がり」テーマソング
03. SIN TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ
04. Paranoid アニメ「伊藤潤二『マニアック』」オープニングテーマ
05. Mirage
06. Swell
07. Change The World TVアニメ「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」オープニングテーマ
08. ふたつのことば TVアニメ「ただいま、おかえり」オープニングテーマ
09. Dream Journey
10. One Room Adventure TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ
11. FLY TVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマ
12. Future Notes
13. DROPOUT HEROES
【DVD INDEX】
‘Chaser’Music Video
‘Chaser’Music Video Behind The Scenes
VLOG for ‘Anime Messe’in Germany
関連リンク
◆MADKID オフィシャルInstagram