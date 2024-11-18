MADKIDが、24年11月17日、結成10周年を記念したワンマンライブを東京・大手町三井ホールで開催した。

10周年を冠に据えたワンマンライブは昼・夜の2公演開催され、昼公演では活動初期から最新曲まで、歴史をたどっていくようなセットリストで構成。10年の軌跡が詰め込まれたライブを魅せた。

一方、夜公演は先日リリースされたアルバム『DROPOUT』を引っさげてハードなパフォーマンスをメインに、MADKIDらしさを前面に押し出したライブを魅せた彼ら。

同公演のラストには2025年に東京・横浜・大阪・名古屋・福岡・宮崎の全6都市でツアーを開催することも発表された。11月18日よりファンクラブ最速先行申込受付がスタートする。さらに、2025年にカナダ、アメリカ、メキシコの北米11都市を巡るツアーを開催する事も明らかになっている。


セットリスト情報

11月17日（日）開催
MADKID 10th ANNIVERSARY LIVE -DROPOUT HEROES-
会場：大手町三井ホール

＜DAY＞SETLIST
https://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thDAY
1 i don't CARE
2 Light Up
3 Going Around
4 Freakin-CHANGE- HYPE-(メドレー）
5 Stay with me
6 PARTY UP
7 TOKYO
8 Never going back
9 Summer Time
10 RISE
11 FAITH
12 来・来・来
13 REBOOT
14 Gold Medal
15 SIN
16 Bring Back
ENCORE
1 No border
2 Chaser

＜NIGHT＞SETLIST
https://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thNIGHT
1 Bring back
2 Chaser
3 Get Started
4 ふたつのことば
5 Be the light
6 Interstella Luv
7出ていってよ-OVERAGAIN-Unveil(メドレー）
8 Swell
9 Paranoid
10 Last Climber-Fight It Out（メドレー）
11 Mirage
12 REBOOT
13 Stuck on U
14 Dream Journey
15 FLY
16 One Room Adventure
17 Future Notes
18 Change The World
19 SIN
ENCORE
EN1 DROPOUT HEROES
EN2 Play
EN3 Never going back
DOUBLE ENCORE
EN1 RISE

ライブ・イベント情報

＜MADKID LIVE TOUR 2025＞
5月17日(土)
横浜みなとみらいブロンテ
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START

5月24日(土)
新栄シャングリラ
15:00 OPEN / 15:30 START

5月25日(日)
梅田BANGBOO
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START

5月31日(土)
INSA(福岡)
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START

6月1日(日)
宮崎LAZARUS
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START

6月7日(土)
東京 Veats Shibuya
16:30 OPEN / 17:15 START

■チケット価格
スタンディング\6,000（税込）
■ファンクラブ最速先行申込受付期間：
11/18(月)18:00〜12/1(日)23:59
詳しくはこちら
https://fanicon.net/fancommunities/4450

ライブ・イベント情報

＜MADKID LIVE TOUR 2025 -RISING-　in NORTH AMERICA With NANO＞
Jan 24 Vancouver, BC
Jan 25 Seattle, WA
Jan 27 San Francisco, CA
Jan 28 San Diego, CA
Jan 29 Los Angeles, CA
Feb 1 Mexico City, MEX
Feb 2 Monterrey, MEX
Feb 4 Dallas, TX
Feb 5 Chicago, IL
Feb 6 New York, NY
Feb 8 Toronto, ON
詳細はこちら
https://columbia.jp/madkid/

リリース情報

MADKID 3rd ALBUM 『DROPOUT』

Type-A


Type-B

2024年11月13日発売
Type-A：\4000(tax in)/COZP-2132〜3
Type-B：\3000(tax in)/COCP-42373
【CD INDEX】
01. Chaser　 TVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマ
02. Last Climber　パチスロ「盾の勇者の成り上がり」テーマソング
03. SIN　TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ
04. Paranoid　アニメ「伊藤潤二『マニアック』」オープニングテーマ
05. Mirage
06. Swell
07. Change The World　 TVアニメ「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」オープニングテーマ
08. ふたつのことば　TVアニメ「ただいま、おかえり」オープニングテーマ
09. Dream Journey
10. One Room Adventure　 TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ
11. FLY　 TVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマ
12. Future Notes
13. DROPOUT HEROES
【DVD INDEX】
‘Chaser’Music Video
‘Chaser’Music Video 　Behind The Scenes
VLOG for ‘Anime Messe’in Germany

関連リンク

◆MADKID オフィシャルTwitter
◆MADKID オフィシャルInstagram