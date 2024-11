幻想的なパティスリーの冬限定クッキー缶はギフトシーズンにぴったり。森の素材×ショコラで濃厚な味わいに

おしゃれな缶に焼き菓子がいっぱい詰まったクッキー缶は、これからのギフトシーズンに欠かせませんよね。“森の恵み”が楽しめる「 パティスリー GIN NO MORI 」には、森の素材×ショコラが織りなす冬限定クッキー缶が登場。11月30日(土)からGIN NO MORI直営店舗にて、曜日限定で販売がスタートします。“森のおすそわけ”が楽しめる「パティスリーGIN NO MORI」岐阜県恵那市に本店を構える「パティスリーGIN NO MORI」は、リスの料理長・チェス&副料理長・ナッツが作る、自然の美味しさに癒される“森のおすそわけ”スイーツが楽しめる洋菓子店です。

幻想的な森をイメージした店内にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みをふんだんに使ったお菓子が並びます。ブランドを代表するクッキー缶『プティボワ』パティスリーを代表する『プティボワ』はフランス語で“小さな森”を意味する、森の恵みをたっぷり詰め込んだクッキー缶です。「プティボワ 麻布台ヒルズ限定缶」「プティボワ グランフロント大阪店限定缶」定番アソートはもちろん、季節限定缶や店舗限定缶もお楽しみのひとつですよ。濃厚な味わいの冬限定クッキー缶がお目見え冬限定「森の恵みクッキー プティボワWinter缶」(税込4320円)は、森の素材とショコラをバランスよく組み合わせ。チョコやスパイスをナッツや果物と一緒に丁寧に焼き上げた全13種類の焼き菓子を、冬らしいオーロラカラーの缶に仕切りなく、ぎっしりと詰め合わせた特別なアソートです。新作のどんぐりガナッシュを挟んだラングドシャなど、Winter缶でしか味わえないクッキーも入っているそうですよ。また、季節限定缶の中でもWinter缶は濃厚な味わいが特長で、温かい紅茶やコーヒーと相性抜群。クリスマスプレゼントや、年末年始の手土産にもおすすめです。「森の恵みクッキー プティボワWinter缶」は下記店舗にて11月30日(土)から土、日、月、火曜日に限定販売。冬のティータイムのおともや、プレゼントをお探しの人はチェックしてみてはいかがでしょう。■販売期間:11月30日(土)〜2025年1月28日(火)、2025年2月15日(土)〜25日(火)※土、日、月、火曜日の限定販売■販売店舗:恵那本店、銀座本店、名古屋店、麻布台ヒルズ店、グランフロント大阪店※グランスタ東京店での販売はありません。ブランド ホームページ&オンラインショップhttps://ginnomori.info/patisserie/参照元:株式会社 銀の森コーポレーション プレスリリース