「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」ファミコントートバッグ付きがAmazonでセール中！限定特典「オリジナルアクリルスタンド」も同梱
【「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」ファミリーコンピュータトートバッグ付き】
発売日：7月18日
標準価格：6,578円
セール価格：3,735円
発売日：7月18日
標準価格：6,578円
セール価格：3,735円
Amazonは、任天堂から発売中のNintendo Switch用タイムアタック「『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』ファミリーコンピュータトートバッグ付き」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から43%オフの3,735円。
「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」は、1990年に北米地域で開催された任天堂公式のゲーム大会「Nintendo World Championships」をモチーフにしたタイムアタックゲーム。NES（ファミコンの海外版）より「スーパーマリオブラザーズ」や「ゼルダの伝説」、「メトロイド」など13タイトルの中から150以上の競技が収録され、タイムアタックに挑戦できるほか、世界ランキングに挑むことができる。
本商品には、パッケージ版のソフトに加えてファミリーコンピュータを模したトートバッグが付属。Amazon限定特典「オリジナルアクリルスタンド」も付属する。【Nintendo World Championships ファミコン世界大会 初公開映像】
ファミリーコンピュータトートバッグ
サイズ：25×11×36.5cm（幅×奥行×高さ）
イメージ【Amazon限定特典「オリジナルアクリルスタンド」】
(C) Nintendo