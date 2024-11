ガールズグループオーディション番組『No No Girls』で現在放送中の4次審査にて披露した7曲を収録した『”No No Girls” 4th Round EP』が、11月18日(月)0時に配信された。アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、ラッパー&シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催する、ガールズグループオーディション『No No Girls』。

今回配信された7曲は、候補者が3人1組のチームとなりそれぞれメロディ・歌詞をつける「クリエイティブ審査」で生まれ、彼女たちの個性や思いが詰まった楽曲となっている。さらに、18日(月)21時より「Performance Video」が7チーム連続でBMSG Official YouTube Channelよりプレミア公開することも決定。番組内で放送された4次審査のパフォーマンスとはまた違ったカメラワークで撮影された、特別なパフォーマンスビデオとなっている。11月15日(金)に放送された第7話では、すべての4次審査パフォーマンスが終了し、いよいよ次回結果発表を迎える。果たして誰が通過するのか? ちゃんみなはどんな言葉を贈るのか? 注目が集まる。<リリース情報>4次クリエイティブ審査曲『”No No Girls 4th Round EP”』配信URL:https://orcd.co/nonogirls_4th-round-ep=収録曲=A team:Mosquitone from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:KOKO、KOKONA、SARA、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINEB team:Princess from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:AIKO、HIBIKI、JEWEL、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINEC team:不撓(ふとう)from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:KAEDE、KOHARU、MOMO、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINED team:GET OUT from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:ASHA、CHIKA、MAHINA、ちゃんみな、JIGGE team:1,2,3 from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:JISOO、MOMOKA、STELLA、ちゃんみな、JIGGF team:B from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:FUMINO、NAOKO、SAYAKA、ちゃんみな、JIGGG team:You are the One from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:AMI、KOKOA、YURI、ちゃんみな、JIGG番組配信スケジュールオーディション番組『No No Girls』本編(YouTube):2024年10月4日(金)〜毎週金曜日20:00配信完全版(Hulu):2024年10月6日(日)〜毎週日曜日12:00配信公式応援番組『No No Girls Night』(日本テレビ・長崎国際テレビ)出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)放送日時:2024年10月9日(水)〜毎週水曜日24:59放送番組公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/番組公式YouTube https://www.youtube.com/c/BMSG_officialHulu公式サイト https://www.hulu.jp/番組公式SNSX(旧Twitter):https://x.com/nonogirls_x/Instagram:https://www.instagram.com/nonogirls_official/TikTok:https://www.tiktok.com/@nonogirls_official