セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 スーパーギガザッカドームクッション すやすやパジャマVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 スーパーギガザッカドームクッション すやすやパジャマVer.

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約46×46×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

パジャマ用の帽子をかぶった「くまのプーさん」のお顔をデザインしたドーム型クッションがセガプライズから登場。

約46センチのボリュームある大きさで、お部屋のアクセントになるクッションです!

すやすや眠る表情なので、寝室にもぴったり。

耳の部分が立体的に再現された、かわいらしい姿にも癒やされます。

リラックスしたいときのお供にもおすすめのプライズです☆

おやすみモードの「くまのプーさん」をドーム型クッションで再現。

