セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ナナ” を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ナナ”

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約21×21×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー映画『ピーター・パン』に登場する、乳母犬「ナナ」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

トレードマークのかわいいヘッドドレスをつけて、おすわりをしています。

まつ毛や、にっこりと笑っているような表情もポイント。

思わず抱きしめたくなる大きなサイズのぬいぐるみです。

ダーリング家の3兄弟「ウェンディ」「ジョン」「マイケル」の愛犬「ナナ」のぬいぐるみ。

セガプライズの『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ナナ”は、2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トレードマークのヘッドドレスも再現!セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ナナ” appeared first on Dtimes.