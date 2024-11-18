Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¼¯ÅçÀï¡£ÆÃÊÌ¤Ê¸ÅÁãÁê¼ê¤ËÊ¿¸ÍÂÀµ®¤¬¼¨¤·¤¿À®Ä¹¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤è¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á
¡ÎJ£±Âè29Àá¡Ê±ä´üÊ¬¡Ë¡ÏµþÅÔ £°¡Ý£° ¼¯Åç¡¿11·î17Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA
¡¡²Ì´º¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£µþÅÔ¤¬½ªÈ×¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡89Ê¬¡¢º´Æ£¶Á¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤òÁê¼êºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿Ê¿¸ÍÂÀµ®¤Ï¡¢GKÁáÀîÍ§´ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¼¯Åç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÞÕ¿È¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¤Ø¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¿¸Í¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ë·ý¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉâ¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸ü¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤òÃ¡¤¤¤Æ²ù¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤¿É½¾ð¤Ï¡¢¼¯ÅçÀï¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿Ê¿¸Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡Ö°éÀ®Ç¯Âå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡£¼¯Åç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÎÊ¿¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¯Åç¤Ï¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤À¡£J£²¤ÎÄ®ÅÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿2018Ç¯¤Ë¤â¼¯Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÉñÂæ¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢J£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¼¯Åç¤È¤Î¸ÅÁãÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉé½ý¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç½Ð¾ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿¼¹È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿Áê¼ê¤Î10ÈÖ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Æºê³Ù¤À¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¾ï¤ËÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¸«½¬¤¦¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡£Ê¿¸Í¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë±ä´ü¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¡È£µÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¼¯Åç¤È¤Î¸ÅÁãÀï¡£ËÁÆ¬¤ÎÀä¹¥µ¡¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸ø¼°Àï¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÀï¤·¤¿18Ç¯¤È¤Ï°ã¤¦Ê¿¸Í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ÅÎ±¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿¸Í¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡Ö¼¯ÅçÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤áÀÚ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¼¯ÅçÀï¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤êÂ»¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¸Í¤¬J£±»ÄÎ±¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¶ìÆ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×°Ê¹ß¤ÎÊ¿¸Í¤ÏÀµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¥Ã¥¯¤òÉð´ï¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¡£28Àá¡¦FCÅìµþÀï¤Ç¤Ï£±¥´¡¼¥ë¡¦£²¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢35Àá¡¦¹ÅçÀï¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë·è¾¡ÅÀ¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼¯Åç¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦À®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ39¤Î¡ÈÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤Îµ»½Ñ¤ä¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢²æ¡¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿·¤·¤¤·Ê¿§¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤òÄÏ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡2022Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ç¤â¡¢Ê¿¸Í¤Ï¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢者´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¿å½à¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ËÏÀ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢È´¤«¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤éÁ´Éô¹Ô¤ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥×¥ì¡¼¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢»î¹ç¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¶¯ÅÙ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¥µ¥ó¥¬¥¿¥¦¥ó¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢Éå¤é¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï21Ê¬¡£²Ì´º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸åÊý¤ÎÌ£Êý¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÈ¯Æ°¤Ë·Ò¤²¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃé¼Â¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤¿¾ìÌÌ¤À¡£Ê¿¸Í¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÀ©¸Â¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤¿Ê¿¸Í¤Ï»î¹ç¸å¡¢£°¡Ý£°¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼¯Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿Ø¼è¤ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Þ¤Ç°§»¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¯Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë·Ê¿§¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜ¿Í¤¬¡ÖJ£±¤Ç¤ä¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤È£²»î¹ç¡££²½µ´Ö¸å¤Î¼¡Àá¤Ï¡¢¡ÖÁ°È¾Àï¡Ê£°¡Ý£³¡Ë¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¡×Ä®ÅÄ¤È¤Î¸ÅÁãÀï¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü·´»ÊÁï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡²Ì´º¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£µþÅÔ¤¬½ªÈ×¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡89Ê¬¡¢º´Æ£¶Á¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤òÁê¼êºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿Ê¿¸ÍÂÀµ®¤Ï¡¢GKÁáÀîÍ§´ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¼¯Åç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÞÕ¿È¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¤Ø¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¿¸Í¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ë·ý¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤òÃ¡¤¤¤Æ²ù¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤¿É½¾ð¤Ï¡¢¼¯ÅçÀï¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿Ê¿¸Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡Ö°éÀ®Ç¯Âå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡£¼¯Åç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÎÊ¿¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¯Åç¤Ï¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤À¡£J£²¤ÎÄ®ÅÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿2018Ç¯¤Ë¤â¼¯Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÉñÂæ¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢J£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¼¯Åç¤È¤Î¸ÅÁãÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉé½ý¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç½Ð¾ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿¼¹È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿Áê¼ê¤Î10ÈÖ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Æºê³Ù¤À¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¾ï¤ËÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¸«½¬¤¦¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡£Ê¿¸Í¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë±ä´ü¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¡È£µÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¼¯Åç¤È¤Î¸ÅÁãÀï¡£ËÁÆ¬¤ÎÀä¹¥µ¡¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸ø¼°Àï¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÀï¤·¤¿18Ç¯¤È¤Ï°ã¤¦Ê¿¸Í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ÅÎ±¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿¸Í¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡Ö¼¯ÅçÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤áÀÚ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¼¯ÅçÀï¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤êÂ»¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¸Í¤¬J£±»ÄÎ±¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¶ìÆ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×°Ê¹ß¤ÎÊ¿¸Í¤ÏÀµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¥Ã¥¯¤òÉð´ï¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¡£28Àá¡¦FCÅìµþÀï¤Ç¤Ï£±¥´¡¼¥ë¡¦£²¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢35Àá¡¦¹ÅçÀï¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë·è¾¡ÅÀ¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼¯Åç¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦À®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ39¤Î¡ÈÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤Îµ»½Ñ¤ä¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢²æ¡¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿·¤·¤¤·Ê¿§¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤òÄÏ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡2022Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ç¤â¡¢Ê¿¸Í¤Ï¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢者´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¿å½à¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ËÏÀ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢È´¤«¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤éÁ´Éô¹Ô¤ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥×¥ì¡¼¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢»î¹ç¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¶¯ÅÙ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¥µ¥ó¥¬¥¿¥¦¥ó¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢Éå¤é¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï21Ê¬¡£²Ì´º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸åÊý¤ÎÌ£Êý¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÈ¯Æ°¤Ë·Ò¤²¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃé¼Â¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤¿¾ìÌÌ¤À¡£Ê¿¸Í¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÀ©¸Â¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤¿Ê¿¸Í¤Ï»î¹ç¸å¡¢£°¡Ý£°¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼¯Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿Ø¼è¤ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Þ¤Ç°§»¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¯Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë·Ê¿§¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜ¿Í¤¬¡ÖJ£±¤Ç¤ä¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤È£²»î¹ç¡££²½µ´Ö¸å¤Î¼¡Àá¤Ï¡¢¡ÖÁ°È¾Àï¡Ê£°¡Ý£³¡Ë¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¡×Ä®ÅÄ¤È¤Î¸ÅÁãÀï¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü·´»ÊÁï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë