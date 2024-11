鹿児島県産一番茶とみかんのブレンドティー！サーフビバレッジ「みかんと緑茶」

サーフビバレッジは、鹿児島県産一番茶とみかんのブレンドティー「みかんと緑茶」を販売中です。

サーフビバレッジ「みかんと緑茶」

容量 : 500ml

希望小売価格: オープン

発売日 : 2024年10月21日

製品サイト : https://surf-bev.com/lineup/surf_mikangreentea

「みかんと緑茶」の特徴は、原料にこだわったブレンド。

「みかんと緑茶」の特徴は、原料にこだわったブレンド。

みかんの優しい甘い香りを最大限に引き出すために、みかんエキスを使用。

香り高くすっきりした味わいが特徴の鹿児島県産一番茶をブレンドしています。

また、1本あたりビタミンCを64mg以上配合した、栄養機能食品です。

現代人に不足しがちな栄養素を飲料で手軽に摂ることができます。

無糖で糖質・カロリーゼロ、健康を気にする方、普段のお茶とはひと味違うお茶を飲みたいという方にもおすすめのドリンクです。

