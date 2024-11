ジムニーシエラ適合！BLACK RHINO「BR023 XPLORER」

エムエルジェイは、全米でも屈指の人気を誇るオフロードホイールブランド「BLACK RHINO(ブラックライノ)」がジムニーシエラなどをターゲットに開発した新商品BR023 XPLORER(エクスプローラー)を2025年1月より発売。

BLACK RHINO「BR023 XPLORER」

商品名 :BR023 XPLORER(エクスプローラー)

サイズ :16x5.5J 5-139.7 アウトセット13(-13)

設定カラー:MATTE GUNMETAL W/ MATTE BLACK LIP

BURNT BRONZE W/ MATTE BLACK LIP

METALLIC BLUE W/ MATTE BLACK LIP

構造 :アルミ鋳造ワンピース

規格 :SAE-J2530

定価 :86,900円(税込) カラー共通

発売日 :2025年1月予定

商品ホームページ: https://www.mljinc.co.jp/product/blackrhino/

エムエルジェイは、全米でも屈指の人気を誇るオフロードホイールブランド「BLACK RHINO(ブラックライノ)」がジムニーシエラなどをターゲットに開発した新商品BR023 XPLORER(エクスプローラー)を2025年1月より発売します。

MATTE GUNMETAL MATTE BLACK LIP

BURNT BRONZE MATTE BALCK LIP

METALLIC BLUE MATTE BLACK LIP

■BLACK RHINOの概要

南アフリカの大地の象徴であるタフで力強いクロサイにちなみ名付けられたBLACK RHINO。

アメリカ最大の自動車アフターパーツショーSEMA SHOWでも抜群の装着率を誇るオフロード車・SUV用アルミホイールブランドで、ミリタリーテイストを前面に押し出した独特なデザインコンセプトが話題となり、瞬く間に大人気となりました。

2020年にKMCやAMERICAN RACINGなどの老舗ホイールブランドを展開するアメリカ最大のホイールメーカーWHEEL PROS, LLC(本社:コロラド州)の傘下となり、同社の日本唯一の代理店を務める自動車用品商社のエムエルジェイが日本市場への販売を行っています。

一般的な鋳造ワンピースホイールの他、過酷なオフロード走行や競技車用のビードロックホイールをラインアップするなどタフでエクストリームなイメージのBLACK RHINOですが、意外にも輸入ホイールとしては適合する車種は幅広く、アメ車・日本車を問わず日本に多く流通しているSUV・クロカン車・ワークバンまで対応しており、ノーマル車両に取り付けても車検に対応するサイズも少なくありません。

同社ではJEEPやトヨタ、三菱の4x4系車両を中心にターゲットにデザインやサイズを選定のうえ国内在庫を大量に保有し、迅速な供給体制のもと、昨今のアウトドアブームにより高まっているSUV車のカスタムニーズに応えてきました。

■待望のジムニーシエラサイズを設定 新商品BR023 XPLORER

BLACK RHINOのホイールの人気が高まるにつれ、日本だけでなく海外からもジムニーシエラ(海外ではジムニー)に適合するサイズを求める声が高まっていました。

日本の代表的なオフロード車であるジムニーシエラは、日本だけでなくオーストラリア・東南アジア・イギリスなどで販売され、各国のオーナーのカスタム志向は非常に高く、他とは違うデザインのホイールが待ち望まれている状況でした。

また、サイは長年ジムニーのキャラクターとして採用され、スペアタイヤカバーやフロアマットなどのオプションパーツにサイのイラストが描かれており、もしBLACK RHINOからジムニーシエラ用のホイールが発売されれば、見事なコラボレーションが出来上がるという声も聞かれました。

メーカーであるWHEEL PROSの担当者は、来日したオートサロンでのジムニー人気に衝撃を受け、すぐにデザインとサイズ設定に取り掛かり、に新商品BR023 XPLORERとして発売。

BLACK RHINOの真骨頂はなんといっても軍用車両からインスパイアされた個性的なミリタリーデザイン。

当然、新商品BR023 XPLORERも、本格的な4WDの武骨さを持つジムニーの力強いイメージにマッチするデザインとなりました。

重厚な極太スポークに大径ディスクを組合せ、立体的なボリューム感のあるセンターキャップを配しました。

断面形状もリム方向からセンター方向に落ち込むコンケーブ形状を取り、迫力ある奥行き感を確保しています。

そして、一番の特徴はそのリム部分の意匠です。

本格オフロード走行でのリムへの衝撃によるキズを防止するリムガードを標準装備。

重厚な高密度の樹脂でできたリムガードは20本のボルトで取り付けられており、本物のビードロックデザインホイールと見紛うような作りです。

機能性とデザイン性にここまでの拘りを持つホイールを日本で見つけることはなかなかできません。

ジムニーシエラを更にタフな印象に

重厚なリムとセンターエリア

こだわりつくしたロックガードリング

気になるサイズは16x5.5 5-139.7 -13。

ノーマルフェンダーのジムニーシエラに加工なしで装着できる使いやすいサイズとなっています。

XPLORERは上記サイズ以外にも、JEEPラングラーやランクル250、ハイラックス等に装着できるサイズもラインアップされています。

ホイール自体の強度面はアメリカの工業規格であるSAE(SAE-J2530)をパスしており、日本の車検にも対応。

安心して装着して頂けます。

■ブラックライノ=クロサイの保護活動を通して社会貢献も

BLACK RHINOの特徴はそのデザイン性だけではありません。

BLACK RHINOは密猟の為に絶滅の危機に瀕しているクロサイの絶滅保護プロジェクトに賛同。

これまでに100,000ドル以上をサイの保護活動の為に寄付しており、今後もネーミングルーツであるクロサイ保護の為、売上を通じて支援していくことを表明しています。

動物の保護に積極的に関わるのはホイールメーカーとしては極めて珍しい存在です。

