¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÙÂè6ÏÃ¡¡¡ÈÎ¼»Ò¡É¼ñÎ¤vsÉã¡ÈÎ³Íè¡É¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢Ä¶¹â³Û°åÎÅ¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¤Ä¤¤¤ËÂÐ·è
¡¡¼ñÎ¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬18Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆþ±¡¤¹¤ë¿ù±º¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÙÂè6ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¾ï¼±¡É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¡È´¶¾ð¤òÇÓ½ü¡É¤·¤ÆÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¦ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÊÛ¸î»Î¡¦¿ÀÇÈÎ¼»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤¬¡¢»þ¤ËË¡¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËË¡ÄîÆ®Áè¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°Û¿§¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¡Ø¥â¥³¥ß¡ÁÈà½÷¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ó¤À¤±¤É¡Á¡Ù¡ØËÍ¤é¤Ï´ñÀ×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¶¶ÉôÆØ»Ò¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Î¼»Ò¤ÈÎ³Íè¡Ê¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ë¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¸¶¹ð¤ÈÈï¹ð¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ù±º¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Î2¿Í¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ê¤É°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡¢¤à¤·¤íÉã¿Æ¤È¤ÎÂÐ·è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨Áê¼ê¤ÏÉ´ÀïÏ£Ëá¤ÎºÇ¶¯ÊÛ¸î»Î¡£¤½¤Î¼ê¤ÎÆâ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÎ¼»Ò¤Ï¡¢²¬ËÜ¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢¸¶¹ð¤Ç¤¢¤ë¥µ¥È¥¦¥¨¥Þ¡Ê½©¸µºÍ²Ã¡Ë¤ÎÉã¡¦¥Þ¥µ¥ë¡ÊÀÐ¶¶Î¿¡Ë¤Ë»Ü¤·¤¿¼£ÎÅ¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«ÈÝ¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Þ¥µ¥ë¤Î»à¸å¡¢Â¿³Û¤Î°ä»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Î³áÅÄÁÇ»Ò¡ÊÅçÅÄÅí°Í¡Ë¤òÁèÅÀ¤È¤·¡¢ÁÇ»Ò¤¬¥Þ¥µ¥ë¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤·¤Æ°ä»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎ¼»Ò¡£Í£°ì¡¢Æþ±¡Ãæ¤ËÁÇ»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ù±º¤À¤±¤Ï¤½¤ÎÊý¿Ë¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢Á°±¡Ä¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¡¢²áµî¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤¿´µ¼Ô¤¬¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿ù±º¤ÏÁÇ»Ò¤¬°½÷¤À¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¼«¤é¤ÎÌÜ¤Ç¿¿¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤ÈºÆ¤Ó²¬ËÜ¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÆþ±¡¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ËÁÇ»Ò¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢Î¼»Ò¤Ï¥Þ¥µ¥ë¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Þ¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿2¤ÄÌÜ¤Î°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¿ÍÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¾ëÌî¡ÊÃæÀîÍã¡Ë¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆþ±¡¤¹¤ë¿ù±º¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÙÂè6ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¾ï¼±¡É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¡È´¶¾ð¤òÇÓ½ü¡É¤·¤ÆÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¦ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÊÛ¸î»Î¡¦¿ÀÇÈÎ¼»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤¬¡¢»þ¤ËË¡¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËË¡ÄîÆ®Áè¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°Û¿§¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¡Ø¥â¥³¥ß¡ÁÈà½÷¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ó¤À¤±¤É¡Á¡Ù¡ØËÍ¤é¤Ï´ñÀ×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¶¶ÉôÆØ»Ò¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Î¼»Ò¤ÈÎ³Íè¡Ê¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ë¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¸¶¹ð¤ÈÈï¹ð¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ù±º¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Î2¿Í¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ê¤É°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡¢¤à¤·¤íÉã¿Æ¤È¤ÎÂÐ·è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨Áê¼ê¤ÏÉ´ÀïÏ£Ëá¤ÎºÇ¶¯ÊÛ¸î»Î¡£¤½¤Î¼ê¤ÎÆâ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÎ¼»Ò¤Ï¡¢²¬ËÜ¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢¸¶¹ð¤Ç¤¢¤ë¥µ¥È¥¦¥¨¥Þ¡Ê½©¸µºÍ²Ã¡Ë¤ÎÉã¡¦¥Þ¥µ¥ë¡ÊÀÐ¶¶Î¿¡Ë¤Ë»Ü¤·¤¿¼£ÎÅ¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«ÈÝ¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Þ¥µ¥ë¤Î»à¸å¡¢Â¿³Û¤Î°ä»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Î³áÅÄÁÇ»Ò¡ÊÅçÅÄÅí°Í¡Ë¤òÁèÅÀ¤È¤·¡¢ÁÇ»Ò¤¬¥Þ¥µ¥ë¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤·¤Æ°ä»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎ¼»Ò¡£Í£°ì¡¢Æþ±¡Ãæ¤ËÁÇ»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ù±º¤À¤±¤Ï¤½¤ÎÊý¿Ë¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢Á°±¡Ä¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¡¢²áµî¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤¿´µ¼Ô¤¬¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿ù±º¤ÏÁÇ»Ò¤¬°½÷¤À¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¼«¤é¤ÎÌÜ¤Ç¿¿¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤ÈºÆ¤Ó²¬ËÜ¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÆþ±¡¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ËÁÇ»Ò¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢Î¼»Ò¤Ï¥Þ¥µ¥ë¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Þ¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿2¤ÄÌÜ¤Î°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¿ÍÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¾ëÌî¡ÊÃæÀîÍã¡Ë¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£