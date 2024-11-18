１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．０２ドル（－１．６８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５７０．１ドル（－２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３７．１セント（－１３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．５０セント（＋６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．００セント（＋５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９８．５０セント（＋１１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．７２（－０．８０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．０２ドル（－１．６８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５７０．１ドル（－２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３７．１セント（－１３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．５０セント（＋６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．００セント（＋５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９８．５０セント（＋１１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．７２（－０．８０）
出所：MINKABU PRESS