LE SSERAFIM“最年少”ウンチェ、露出多めのひも衣装に「ほんとに18歳？」「ギャップたまらん」の声【PHOTO】

LE SSERAFIM・ウンチェの“ギャップ”が話題だ。

【写真】ウンチェ本人も自画自賛する美貌!

ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Thank you so much for EMA」というコメントと数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月10日(現地時間)にイギリス・マンチェスターのコープライブで開催された「2024 MTV EMA」に出演した際のビハインドカットだ。

写真のウンチェは、特徴的なデザインの衣装を着てポーズを決めている。普段の可愛らしいイメージとは異なる、大人っぽい姿が目を引く。

この投稿を見たファンからは「ギャップがたまらん」「ほんとに18歳?」「こんなに大人っぽかったっけ」「スタイリング神!」といったコメントが寄せられた。

(写真=ウンチェInstagram)

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは12月11日に日本3rdシングル『CRAZY』をリリースする。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。