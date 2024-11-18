Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¡¢ÂçÊ¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¹ñ¸«¹â»þÂå¤Î±ï¡¡½©¤ÎÇòÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ç¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¶å½£¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ä¤ë´ë²è¤Ï¡¢º£²ó¤«¤éÂçÊ¬¸©¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¡ÖÇòÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡×¡£Ãæ¿´Éô¤«¤é¶á¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¤·¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥³¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¤Î»ëÀþ¤¬¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î1ÈÖ¡Ê280¥ä¡¼¥É¡Ë¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ïµ÷Î¥¤è¤ê¤âÀµ³ÎÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ4ÈÖ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Íè¾ì¼Ô¤Î¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ÎÇï¼ê¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¥·û°ìÁí»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ëµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡¢ÊÌÉÜÏÑ¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éÁáÄ«¤ä¸á¸å¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¤À¤±¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢Áá¤±¤ì¤Ð1»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âµ¤·Ú¤µ¤ÎÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼5¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë35¡£¥´¥ë¥Õ·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤½÷À¤ä½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÇòÌÚ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÃ«±Û¤¨¤ä¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¡ÖÀµ³Î¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¢£¹ñ¸«¹â»þÂå¤Î¹ñÂÎ¤Ç
¡¡¥³¡¼¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¥¤µ¤ó¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢1999Ç¯¤Ë·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¹ñÂÎ¡Ë¤Î¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡ª¡×¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¹ñ¸«¹â»þÂå¡¢·§ËÜ¹ñÂÎ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï1¡¢2ÈÖ¤È¤â¤ËÏ¢Â³¥Ñ¡¼¤Ç¡¢º¸¼ê¤ËÀä·Ê¤¬±Ç¤¨¤ëÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î4ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡Ê185¥ä¡¼¥É¡Ë¤â7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¶á¤¯¤ËÍî¤È¤·¡¢¥Ñ¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¡ÖÂÇµå¤Îµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë²ó¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¤ò42¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÜÀß¤Ë¤Ï²¹Àô¤â¤¢¤ê¡¢Èè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÂçÊ¬¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Íè¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¡£À²Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢½é½©¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÃÈ¤«¤µ¤ÎÃæ¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤´À¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÍ½Ìó
¡¡¢¡ÇòÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡¡¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÂçÊ¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÌó6¥¥í¡£ÂçÊ¬»Ô¿Àºê647¤Î2¡£097¡Ê536¡Ë5005¡£ÇòÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂçÊ¬Ì¾Êª¤òÌ£¤ï¤¦
¡¡¢¡¥°¥ë¥á
¡¡¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊ¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂçÊ¬»Ô¤ÎÄêÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ë¥éÆÚÄê¿©¡×¡£¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤Ë¿©Íß¤ò»É·ã¤µ¤ì¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÈ¤¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®È¤È¤·¤Æ¤«¤Ü¤¹¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¢¤¸¤ï¤¦¥·¥¤¥¿¥±¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂçÊ¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤È¤êÅ·Äê¿©¡×¤À¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¤æ¤º¤´¤·¤ç¤¦¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤â¤«¤Ü¤¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡ÖÅâÍÈ¤²Äê¿©¡×¤âÀäÉÊ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â900±ß¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤È¥»¥Ã¥È¤Ç1200±ß¡£
¢£´ë²è¤ÎÆÃÅµ¤â
¡¡¢¡ÆÃÅµ
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ê½é²ó¥¹¥¤¥ó¥°¿ÇÃÇ¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡ÖÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ±Å¹¡ÊÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´Å·¿À±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤¹¤°¡Ë¡á092¡Ê753¡Ë9033¡£
¡¡¢¡Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤è¤·¤È¡Ë
¡¡1982Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®½Ð¿È¡£Ä¹ºê¡¦¹ñ¸«¹â¤ò·Ð¤ÆCÂçºåÆþ¤ê¡£¿À¸Í¤äÀîºê¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë2010¡¢14Ç¯¤È2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»60»î¹ç¡¢6ÆÀÅÀ¡£21Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£