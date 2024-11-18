¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î4¤Ä¤ÎÃíÌÜÀ¯ºö¤È¤Ï¡©
Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Ï½°µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¸ÄÊÌÀ¯ºö¤´¤È¤ËÂ¾ÅÞ¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éºÎ·è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ëÉ®Æ¬³Ê¤¬¡¢½°±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À
¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆü¡¹¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë·ÐºÑ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îºä¸ý¹§Â§»á¤¬²òÀâ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë·ÐºÑ¤Îº£¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¡£¤Ê¤ó¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤í¤¦¡£Àè¤Î½°±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÅ´ÄÈ¡Ê¤Æ¤Ã¤Ä¤¤¡Ë¤ò¡£¤·¤«¤·Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÈãÈ½¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢Â¾ÅÞ¤Ï¥ª¥«¥ë¥È¤Ë´¶¤¸¤ë......¤È¤¤¤¦°ìÈÌÁØ¤ËÀ¯ºöÌÌ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´ðÁÃ¹µ½üÅù¤ò103Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë°Æ¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÀÇ¼ý¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³è¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¾ÃÈñ¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¡¢ÀÇË¡¾å¤Î¡ÖÊÉ¡×¤Ç¥Ð¥¤¥ÈÅù¤ò±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼ÔÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡£
Åö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ¼±¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ä»î»»¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÀ¯ºö°Ê³°¤Ç¤â¡¢¹ñÌ±¤«¤éÀÇ¶â¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Æ±ÅÞ¤ÏÍè²Æ¤Î»²±¡µÄ°÷Áªµó¤Þ¤Ç¡¢µÄÀÊ¿ô¤ÎÌÌ¤«¤é¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ä¤È»×¤ï¤ì¡¢¤·¤«¤âÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ§¡¹Èó¡¹¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¸°¤ò°®¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Èà¤é¤Î¹Í¤¨¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÍ±×¤Ê¤Ï¤º¤À¡£
¤Þ¤º»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤À¡£
¼Â¤Ï¸½ºß¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì³Û¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹Ô¤ÎË¡À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÇäµÑ±×¤ÏÁí¹ç²ÝÀÇ¡ÊÂ¾½êÆÀ¤È¤Î¹ç»»¤ÇÀÇÎ¨¤¬·è¤Þ¤ë¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ºÇÂç55¡ó¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤«Ê¬Î¥²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇÎ¨20¡ó¡á³ô¼°¤ä¿®Â÷¤Ê¤ß¤ÎÀÇÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤¦¤ËÅÒ¤±¡¢±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤ÆÇäµÑ±×¤òÆÀ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤¹¤ë¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î²ÝÀÇÎ¨¤ò20¡ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤â°Å¹æ»ñ»º¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¤µ¤¨¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤·¤¿¡£¤¤¤ä¤Ã¤Û¡¼¡£¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Â¾¤Ë¤â¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ÇÑ»ß¤È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÇ¼ÉÕ¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÌ³¼êÂ³¤¤ÎÈÑ»¨¤µ¤Ë¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤«¤é¶ì¾ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â·Ú¸ºÀÇÎ¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÎ§¤Ç¼ý¤á¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡£¥Þ¥¸¤Ç¤³¤ì¼Â¸½¤·¤Æ¤è¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Î¤Ï£²¼ÀÁË¡¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤À¡£
²¼ÀÁË¡¤Ï²¼ÀÁÃæ¾®´ë¶È¤ÎÍø±×ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Çã¤¤¤¿¤¿¤¤äÌòÌ³¤ÎÄó¶¡Í×ÀÁ¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¤ò¿Æ»ö¶È¼Ô¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»ñËÜ¶â¾ò·ï¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡ÊÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢È¯ÃíÀè¤òÆüËÜ°Ê³°¤Î´ë¶È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÎã¤¬Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£
»ä¤Ï»Å»öÊÁ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ë¤¤ï¤á¤Æ¹â¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡£AI¤¬Æü¾ï¤È¤Ê¤ë»þÂå¤Ë¤ÏGPU¡Ê±é»»¤ÎÂçÎÌÊÂÎó½èÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡Ë¤Î¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ÇÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡£ÅÅµ¤Âå¤Î¹â¤µ¤È¡¢ÅÅÎÏ¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ï»º¶È¶¥ÁèÎÏÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤À¤«¤é¤¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÁá´ü²ÔÆ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤À¯ºö¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶»ÒÎÏ´ØÏ¢¤Î¿·µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤ÎÃ»¤µ¤¬À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤Ê¤ª¸øÊ¿¤Î¤¿¤á¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢Æ±ÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡£ËÜÍè¤ÏÅêÉ¼Á°¤Ë¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ç¤â¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÂ¸ºß¤¬À¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡£´±Î½¤âÆ±ÅÞ¤ØÀ¯ºö¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Ù¤·¡£¤¤¤è¤¤¤è´ûÆÀ¸¢±×¤òÄÙ¤½¤¦¡ª
¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò